[GALLERY] BYD Seagull 2027 lộ nội thất với ghế lái massage, màn hình cỡ lớn

Mẫu xe hatchback thuần điện BYD Seagull 2027 thế hệ thứ hai đã được hé lộ thiết kế nội thất và hàng loạt trang bị. Xe sẽ sớm gia nhập thị trường với hệ dẫn động cầu sau (RWD) mới, cạnh tranh cùng Geely EX2 hay còn gọi là Xingyuan.

Cụ thể, khoang nội thất của BYD Seagull thế hệ thứ hai được trang bị màn hình đặt nổi cỡ lớn với thiết kế chia theo tỷ lệ 3/7. Phần bên trái đóng vai trò bảng đồng hồ kỹ thuật số, hiển thị các thông tin như tốc độ, cấp số, quãng đường di chuyển, mức tiêu thụ năng lượng, chế độ lái,...

Trong khi đó, phần bên phải của màn hình dành cho các chức năng thông tin, giải trí khác như dẫn đường và nghe nhạc. Chưa dừng ở đó, BYD Seagull 2027 còn được trang bị ghế trước chỉnh điện. Mặc dù là ôtô giá rẻ nhưng Seagull vẫn được trang bị ghế lái hỗ trợ chức năng massage, hệ thống đèn viền nội thất đa sắc.

Bên dưới hàng ghế thứ hai của xe có hai ngăn chứa đồ. Hành khách phía sau có thể điều chỉnh các cửa gió điều hòa. Thêm vào đó là các nút dạng nam châm của BYD để gắn phụ kiện.

Như thông tin đã đưa trước đó, BYD Seagull thế hệ thứ hai có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.205 x 1.810 x 1.570 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn đến 425 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 150 mm.

Trong khi đó, thiết kế ngoại thất của xe được cải tiến ở nhiều khu vực. Tại đầu xe, mẫu ô tô điện Trung Quốc này được trang bị cụm đèn pha mới sắc sảo hơn và vuốt sâu về phía sau. Bên dưới là cản trước mới với hốc gió trung tâm hình ngang ngược, nối liền với 2 khe gió hẹp.

Chưa hết, xe còn có tay nắm cửa cơ khí bán ẩn mới, cụm đèn hậu chia đôi nằm bên dưới cánh gió mui cỡ lớn và cản sau cải tiến, đi kèm đèn phản quang nằm ngang thay vì đặt chéo như trước. Xe cũng sử dụng lốp rộng hơn, kích thước 205/60 R16, đi kèm mâm hợp kim 16 inch với thiết kế 4 chấu mới.

Bên dưới nắp ca-pô của xe là khoang hành lý nhỏ có dung tích 94 lít. Khoang hành lý phía sau có thể đạt dung tích tối đa 1.380 lít khi gập ghế. Đặc biệt, BYD Seagull 2027 còn được trang bị cảm biến LiDAR gắn trên nóc, hỗ trợ gói công nghệ an toàn chủ động DiPilot 300 (God’s Eye B) của BYD. Tất nhiên, hệ thống này chỉ dành cho bản cao cấp của xe.

"Trái tim" của mẫu xe này là mô-tơ điện có công suất tối đa 127 mã lực, tăng 54 mã lực so với thế hệ cũ, giúp tốc độ tối đa đạt 150 km/h. Xe có hai tùy chọn pin với dung lượng 30 kWh và 39,2 kWh với phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC lần lượt đạt 320 km và 420 km.

Dự kiến, Seagull mới sẽ được trang bị chức năng sạc siêu nhanh của BYD, cho phép sạc từ 10% lên 97% trong 9 phút. Giá bán của BYD Seagull 2027 hiện vẫn còn là bí ẩn. Phiên bản hiện tại của xe có giá bán từ 69.900-85.900 Nhân dân tệ (khoảng 244-300 triệu đồng).

Sự xuất hiện của BYD Seagull thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe này cải thiện doanh số. Theo China EV DataTracker, BYD Seagull đã bán được 74.087 xe trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2026, giảm 66,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Video: Xem chi tiết BYD Seagull thế hệ mới.