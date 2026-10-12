Loại đồ uống buổi chiều tốt cho thận

Thận có nhiệm vụ lọc chất thải khỏi máu, loại bỏ dịch dư thừa qua nước tiểu và duy trì cân bằng điện giải. Khi chức năng thận suy giảm, chất thải và dịch có thể tích tụ trong cơ thể, gây ra những biến chứng nghiêm trọng.

Hỗ trợ bổ sung nước, giảm nguy cơ sỏi thận

Uống đủ nước rất quan trọng đối với hoạt động của thận. Trà gừng là một cách bổ sung nước có hương vị, giúp việc duy trì thói quen uống nước trở nên dễ dàng hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Michele Crosmer (Mỹ) cho biết: “Thận cần chất lỏng để thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là lọc máu và loại bỏ chất thải. Bổ sung đủ chất lỏng giúp nước tiểu không trở nên quá cô đặc, đồng thời giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và mất nước”.

Ngoài ra, bổ sung đủ nước duy trì sự lưu thông máu, tạo điều kiện để chất dinh dưỡng đến các cơ quan thiết yếu. Khi cơ thể mất nước, thận cũng có thể không nhận được đủ dưỡng chất, dẫn đến tổn thương theo thời gian.

Trà gừng thích hợp uống vào buổi chiều. Ảnh: Ban Mai

Chứa hợp chất chống oxy hóa, chống viêm

Nhiều loại trà chứa polyphenol, hợp chất tự nhiên có nguồn gốc thực vật với đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Các nhà nghiên cứu cũng đang tìm hiểu khả năng của những hợp chất này trong việc hỗ trợ chức năng ty thể và bảo vệ tế bào trước tổn thương liên quan đến các bệnh mạn tính, bao gồm bệnh thận.

Theo chuyên gia Areli Gutierrez (Mỹ), trà gừng ấm có thể hỗ trợ sức khỏe thận nhờ nhiều yếu tố, trong đó có mối liên hệ với việc giảm viêm. Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol, shogaol và zingerone, góp phần tạo nên đặc tính chống oxy hóa.

Giúp thư giãn, ít thành phần cần lưu ý

Theo chuyên gia Gutierrez, việc pha trà có thể giúp thư giãn. Điều này có ý nghĩa đối với sức khỏe thận, bởi căng thẳng mạn tính có thể góp phần làm tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận.

Gừng từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền các nước châu Á và hiện vẫn là đối tượng nghiên cứu về các đặc tính chống oxy hóa, chống viêm tiềm năng.

Trà gừng nguyên chất không chứa caffeine và thường có rất ít natri, kali, phốt pho hoặc protein nếu không thêm các thành phần khác. Vì vậy, đây có thể là lựa chọn đơn giản đối với nhiều người có vấn đề về thận. Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào chức năng thận và phương pháp điều trị. Người mắc bệnh thận nên tham khảo chuyên gia dinh dưỡng chuyên khoa.