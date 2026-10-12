Bác sĩ trẻ ngồi trên băng ca ép tim cứu người đàn ông 60 tuổi, danh tính gây chú ý

Theo báo Tiền Phong, ngày 10/10, Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) cho biết, bệnh nhân N.Đ.N. (60 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Nghệ An) đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị sau khi được các bác sĩ cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công.

Trước đó, khoảng 23h ngày 8/10, ông N. đang ăn tối tại nhà thì bất ngờ đổ gục xuống sàn. Nhận thấy tình trạng nguy cấp, người nhà nhanh chóng sử dụng ô tô đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cấp cứu. Khoảng 23h20 cùng ngày, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng.

Tại đây, bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang, đang thực tập tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc, là người trực tiếp tiếp nhận và phát hiện bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, cơ thể tím tái. Trước tình huống khẩn cấp, bác sĩ Quang lập tức tiến hành ép tim liên tục nhằm duy trì tuần hoàn cho người bệnh.

Chia sẻ về thời điểm đó, bác sĩ Quang cho biết, ngay khi phát hiện bệnh nhân ngừng tuần hoàn, anh phản ứng theo bản năng nghề nghiệp, lập tức leo lên băng ca để thực hiện ép tim. Hành động khẩn trương này nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân trong lúc chờ ê-kíp triển khai các biện pháp hồi sức tiếp theo.

Đáng chú ý, theo thông tin từ bệnh viện, bác sĩ Quang là con trai của Chủ tịch Hội đồng thành viên Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi. Anh vừa tốt nghiệp và hiện đang trong thời gian thực tập tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc của bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng nguy kịch của ông N., ê-kíp cấp cứu nhanh chóng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp hồi sức cần thiết. Trong khi bác sĩ Quang liên tục ép tim trên băng ca, các thành viên còn lại khẩn trương hỗ trợ, tập trung từng phút để giành lại sự sống cho người bệnh.

Sau khoảng 20 phút kiên trì thực hiện các biện pháp hồi sức, bệnh nhân N. đã có mạch trở lại. Đây là tín hiệu tích cực sau quá trình cấp cứu khẩn trương của đội ngũ y tế. Sau đó, các bác sĩ tiếp tục theo dõi, xử trí tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển ông đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, nơi có thể tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Trao đổi với báo Công lý, bác sĩ chuyên khoa I Cao Anh Chức, trưởng ê-kíp trực, cho biết đối với những trường hợp ngừng tuần hoàn, việc phát hiện sớm và tiến hành hồi sức ngay lập tức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khả năng cứu sống người bệnh.

Theo bác sĩ Chức, mỗi phút trôi qua trong tình huống ngừng tuần hoàn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội sống sót cũng như làm gia tăng nguy cơ tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, việc xử trí nhanh chóng, đúng cách và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong ê-kíp cấp cứu là yếu tố rất quan trọng.

Bác sĩ Chức đánh giá cao phản ứng nhanh nhạy của bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang cùng tinh thần phối hợp của toàn bộ ê-kíp trực. Việc bệnh nhân có mạch trở lại sau khoảng 20 phút cấp cứu được xem là kết quả tích cực của quá trình hồi sức khẩn trương, liên tục và kiên trì.

Sau sự việc, đoạn video ghi lại khoảnh khắc bác sĩ trẻ ngồi trên băng ca, liên tục ép tim cứu bệnh nhân đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động nhanh chóng, quyết liệt của bác sĩ Quang trong tình huống nguy cấp, đồng thời dành lời khen cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ y tế.