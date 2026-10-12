Nên bổ sung magie mỗi ngày bao nhiêu? Khi nào cần bổ sung?

1. Nhu cầu magie mỗi ngày là bao nhiêu?

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, lượng magie cần cung cấp mỗi ngày thay đổi theo tuổi và giới tính, tình trạng sức khỏe. Tổng lượng magie cần được tính từ các nguồn thực phẩm và các nguồn khác, không phải chỉ từ viên uống bổ sung magie.

Mức khuyến nghị trung bình gồm:

Trẻ 1-3 tuổi: 80 mg/ngày.

Trẻ 4-8 tuổi: 130 mg/ngày.

Trẻ 9-13 tuổi: 240 mg/ngày.

Nam 14-18 tuổi: 410 mg/ngày.

Nữ 14-18 tuổi: 360 mg/ngày.

Nam từ 19 tuổi: 400-420 mg/ngày.

Nữ từ 19 tuổi: 310-320 mg/ngày.

Phụ nữ mang thai: Nhu cầu tăng lên, khoảng 350-360 mg/ngày.

Phụ nữ cho con bú: Khoảng 310-320 mg/ngày.

Nên bổ sung magie từ các nguồn thực phẩm. Ảnh minh họa AI.

2. Khi nào cần bổ sung magie?

Phần lớn người khỏe mạnh có thể cung cấp đủ magie thông qua chế độ ăn đa dạng. Thực phẩm giàu magie gồm các loại hạt, đậu, rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt và một số thực phẩm khác.

Người có nguy cơ thiếu magie

Có chế độ ăn thiếu đa dạng hoặc cung cấp không đủ magie trong thời gian dài.

Bị tiêu chảy kéo dài hoặc nôn ói.

Mắc một số bệnh lý đường tiêu hóa làm giảm hấp thu, chẳng hạn bệnh Crohn hoặc bệnh celiac.

Mắc đái tháo đường, đặc biệt khi kiểm soát đường huyết kém.

Sử dụng một số thuốc làm tăng mất magie, chẳng hạn một số thuốc lợi tiểu hoặc thuốc ức chế bơm proton khi sử dụng kéo dài.

Có một số tình trạng sức khỏe hoặc can thiệp y tế làm ảnh hưởng đến cân bằng magie.

Ở người bệnh, thiếu magie có thể đi kèm với các rối loạn điện giải khác. Vì vậy, việc xác định nguyên nhân và điều trị nguyên nhân quan trọng không kém việc bổ sung magie.

Thiếu magie có biểu hiện gì?

Thiếu magie nhẹ có thể không gây triệu chứng rõ ràng. Khi thiếu nhiều hoặc kéo dài, người bệnh có thể gặp:

Chán ăn, buồn nôn.

Mệt mỏi, yếu cơ.

Co cơ hoặc chuột rút.

Run hoặc tăng kích thích thần kinh cơ.

Rối loạn nhịp tim trong trường hợp nặng.

Hạ kali máu hoặc hạ canxi máu đi kèm.

Các triệu chứng như mất ngủ, lo âu, đau đầu, mệt mỏi hoặc chuột rút không đặc hiệu cho thiếu magie và có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác.

Xét nghiệm magie máu có thể được sử dụng khi bác sĩ nghi ngờ thiếu magie, nhưng nồng độ magie huyết thanh không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác tổng lượng magie trong cơ thể. Vì vậy, kết quả xét nghiệm cần được đánh giá cùng triệu chứng, bệnh lý và các xét nghiệm liên quan. Không nên tự chẩn đoán thiếu magie chỉ dựa vào một vài triệu chứng.

3. Bổ sung magie thế nào cho an toàn?

Nên bổ sung magie theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Ảnh minh họa AI.

Ở người có chế độ ăn cân đối và không thiếu magie, lợi ích của việc bổ sung thêm magie có thể không rõ ràng. Ưu tiên vẫn là cung cấp magie từ thực phẩm như rau lá xanh, các loại hạt, đậu và ngũ cốc nguyên hạt, chỉ bổ sung bằng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ.

Dư thừa magie có nguy hiểm không?

Magie từ thực phẩm hiếm khi gây ngộ độc ở người có chức năng thận bình thường. Nguy cơ chủ yếu đến từ thuốc và thực phẩm bổ sung magie dùng với liều cao. Tác dụng phụ thường gặp nhất là tiêu chảy; buồn nôn; đau quặn hoặc khó chịu ở bụng.

Khi lượng magie trong máu tăng quá cao, đặc biệt ở người suy giảm chức năng thận, có thể xuất hiện tình trạng tăng magie máu. Trường hợp nặng có thể gây hạ huyết áp, yếu cơ, giảm phản xạ, khó thở, rối loạn nhịp tim và thậm chí ngừng tim.

Magie có thể tương tác với những thuốc nào?

Magie có thể làm giảm hấp thu một số thuốc khi uống cùng thời điểm, những tương tác đáng chú ý gồm:

- Một số thuốc kháng sinh: Magie có thể tạo phức với một số kháng sinh, đặc biệt nhóm tetracycline và fluoroquinolone, làm giảm hấp thu thuốc. Vì vậy, cần uống cách thời điểm theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ; khoảng cách cụ thể có thể khác nhau tùy loại thuốc.

- Thuốc điều trị loãng xương: Magie có thể làm giảm hấp thu một số thuốc bisphosphonate đường uống. Thường cần uống cách nhau theo hướng dẫn của thuốc.

- Một số thuốc lợi tiểu: Một số thuốc lợi tiểu có thể làm thay đổi lượng magie trong cơ thể, do đó người sử dụng kéo dài có thể cần được theo dõi điện giải.

- Thuốc ức chế bơm proton: Sử dụng kéo dài một số thuốc nhóm này có thể làm giảm magie máu ở một số người.

Ngoài ra, magie có thể có tương tác với một số thuốc khác. Vì vậy, người đang điều trị bệnh mạn tính hoặc sử dụng nhiều loại thuốc nên thông báo với bác sĩ, dược sĩ trước khi bổ sung.

Magie là khoáng chất thiết yếu cho cơ thể nhưng không phải lúc nào bổ sung cũng tốt. Với người khỏe mạnh, một chế độ ăn đa dạng là nền tảng tốt để đáp ứng nhu cầu magie. Việc sử dụng viên bổ sung nên dựa trên nhu cầu thực tế, nguy cơ thiếu hụt và hướng dẫn chuyên môn.