Cà phê thường được nhắc đến như loại đồ uống có thể mang lại lợi ích cho gan. Tuy nhiên, 4 bác sĩ chuyên khoa được tạp chí Parade phỏng vấn cùng cảnh báo về cách pha cà phê chứa quá nhiều đường và calo.

Bác sĩ Varun Saxena, chuyên gia ghép gan tại Kaiser Permanente ở San Francisco, Mỹ, cho biết rượu vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh gan mạn tính. Trong khi đó, bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa (MASLD) đang gia tăng nhanh chóng.

Điều các bác sĩ quan tâm không nằm ở việc uống cà phê nóng hay lạnh mà là những thành phần được thêm vào. Siro tạo vị, kem pha sẵn có đường, kem tươi hoặc vài thìa đường có thể biến cốc cà phê thành đồ uống chứa nhiều đường và calo.

Bác sĩ Brian T. Lee, chuyên gia ghép gan tại Hoag, nhận định nhiều loại cà phê đá phổ biến thực chất giống món tráng miệng có caffeine hơn. Lượng đường và calo trong đó có thể bằng, thậm chí vượt 1 lon nước ngọt.

Không phải cà phê, thứ được cho vào cốc mỗi ngày mới khiến 4 bác sĩ lo ngại, cùng lên tiếng cảnh báo. Ảnh minh họa

Cà phê nóng cũng không phải ngoại lệ nếu được pha cùng nhiều siro, kem ngọt hoặc đường. Theo bác sĩ Saxena, sucrose, siro ngô giàu fructose và fructose trong đồ uống ngọt đều có liên quan đến MASLD.

Một tổng quan nghiên cứu được Parade dẫn lại cho thấy nguy cơ MASLD tăng theo tần suất dùng đồ uống có đường. Mức tăng là 14% ở nhóm uống dưới 1 cốc/tuần, 26% với khoảng 6 cốc/tuần và 53% ở nhóm dùng từ 7 cốc trở lên mỗi tuần.

Bác sĩ James Park, đồng Giám đốc Trung tâm Bệnh gan và Ghép tạng tại Northwell Transplant Institute, giải thích phần lớn lượng đường được cơ thể xử lý tại gan. Khi đường dư thừa, gan chuyển hóa thành chất béo và tích tụ lại, dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Nếu quá trình này lặp lại thường xuyên, lượng mỡ trong gan có thể kích hoạt viêm và tổn thương. Sau nhiều năm không có triệu chứng rõ ràng, bệnh có thể tiến triển thành xơ hóa hoặc xơ gan.

Bác sĩ Abdul Nadir, chuyên gia gan mật và tiêu hóa tại HonorHealth, lưu ý cà phê nhiều đường còn làm tăng đáng kể lượng calo nạp vào mỗi ngày.

Các bác sĩ nhấn mạnh việc thỉnh thoảng uống 1 cốc latte ngọt không khiến gan tổn thương ngay lập tức. Điều đáng lo là thói quen sử dụng đồ uống chứa nhiều đường hằng ngày hoặc gần như mỗi ngày.

Bác sĩ Park cho biết nước và cà phê không đường vẫn là lựa chọn tốt nhất. Người đang quen uống ngọt có thể giảm lượng đường từ từ.

Bác sĩ Saxena cũng khuyến khích bệnh nhân uống cà phê nhưng với điều kiện không thêm kem, đường hoặc chất tạo ngọt. Bác sĩ Nadir lưu ý không nên dùng quá nhiều caffeine vào buổi tối vì có thể gây mất ngủ và mệt mỏi.

Ngoài cà phê, người dùng cũng cần chú ý lượng đường bổ sung trong nước ngọt, nước tăng lực, trà ngọt và nước có hương vị.