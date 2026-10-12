Mẹ chồng quá gần gũi con trai, con dâu cương quyết ly hôn

Theo South China Morning Post (SCMP), câu chuyện về người phụ nữ ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, gây chú ý trên mạng xã hội đại lục. Người phụ nữ được gọi bằng tên giả là Vương Phương, còn chồng cô là Lý Cương.

Vương Phương muốn chấm dứt cuộc hôn nhân vì không thể chịu đựng mối quan hệ mà cô cho là quá mức gần gũi giữa chồng và mẹ chồng. Người mẹ được mô tả là có xu hướng bao bọc con trai quá mức.

Một trong những điều khiến người vợ tức giận là việc mẹ chồng gọi video cho con trai mỗi ngày. Theo cô, sự gắn bó này đã vượt quá giới hạn thông thường, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của hai vợ chồng.

Ảnh minh họa/Nguồn: SCMP

Theo SCMP, Vương Phương quyết định đề nghị ly hôn và được chồng là Lý Cương đồng ý. Tuy nhiên, nỗ lực ly hôn sau đó không thành sau khi cơ quan dân chính địa phương đã đứng ra hòa giải, giúp hai vợ chồng giải quyết mâu thuẫn.

Câu chuyện này sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút khoảng 7,53 triệu lượt xem trên Weibo, đồng thời làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa tình cảm gia đình và đời sống hôn nhân. Nhiều người dùng mạng cho rằng sự gắn bó quá mức giữa người mẹ và con trai có thể gây tổn hại đến quan hệ vợ chồng.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về cách các cặp đôi thiết lập ranh giới với gia đình hai bên sau khi kết hôn. Sự quan tâm và gắn bó giữa cha mẹ với con cái là điều tự nhiên, nhưng khi những mối quan hệ này ảnh hưởng đến quyền riêng tư và các quyết định chung của vợ chồng, việc trao đổi thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau trở nên cần thiết.

(Nguồn: Liya Su, South China Morning Post)