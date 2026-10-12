Chồng phát hiện con gái không phải con ruột, sốc hơn khi biết danh tính người mà vợ vụng trộm

Theo The Standard, một người đàn ông Hàn Quốc 39 tuổi, được gọi là Kim, đã lên tiếng cáo buộc người vợ Hong Kong tên Tiffany ngoại tình với một giáo viên trung học đã có gia đình, mang họ Law.

Kim từng làm hướng dẫn viên du lịch tại Hàn Quốc. Anh gặp Tiffany khi cô đến quốc gia này du lịch. Sau thời gian tìm hiểu, hai người kết hôn và tổ chức lễ cưới tại cả Hong Kong lẫn Hàn Quốc, trước khi định cư ở Hàn Quốc. Họ có hai con chung.

Theo lời kể của Kim, sự việc bắt đầu từ chuyến Tiffany trở về Hong Kong dự đám cưới một người bạn vào năm 2024. Anh cho rằng trong chuyến đi này, vợ mình đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Law.

Khi xem các đoạn hội thoại của vợ và Law, người chồng đau đớn phát hiện vợ có mối quan hệ tình cảm với người khác. Ảnh: The Standard

Kim cho biết chỉ mới phát hiện những dấu hiệu bất thường vào tuần trước khi xem lại các đoạn hội thoại trên điện thoại của vợ. Nội dung tin nhắn khiến anh nghi ngờ mối quan hệ giữa Tiffany và Law không đơn thuần là bạn bè, đồng thời đặt ra khả năng người đàn ông này là cha ruột của cô con gái út mới 9 tháng tuổi.

Thông tin trên khiến Kim rơi vào tình cảnh khó xử khi anh cho biết mình đã trực tiếp chăm sóc đứa trẻ, trong khi người đàn ông bị cáo buộc có quan hệ với vợ anh chưa đóng góp tài chính cho việc nuôi dưỡng bé.

Theo Kim, cuộc hôn nhân của hai người hiện đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tiffany đã trở về Hong Kong cùng con gái nhỏ, trong bối cảnh hai người chuẩn bị tiến hành thủ tục ly hôn.

Kim cho biết anh từng liên hệ với vợ của Law để thông báo về mối quan hệ bị cáo buộc. Theo lời kể của người chồng Hàn Quốc, người phụ nữ này nói rằng cô đã biết chuyện nhưng không có khả năng can thiệp.

Sau đó, Kim đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội với mong muốn gây sức ép để người đàn ông bị cáo buộc có trách nhiệm với đứa trẻ.

Kim cho rằng một giáo viên có hành vi phá vỡ gia đình người khác không xứng đáng trở thành hình mẫu cho học sinh. Những chia sẻ của anh thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Theo The Standard, các tài khoản mạng xã hội của Tiffany sau đó đã bị đóng hoặc không còn truy cập được. Người đàn ông mang họ Law cũng không phản hồi các yêu cầu bình luận của truyền thông.