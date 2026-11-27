Mới đây, Lisa khiến người hâm mộ không khỏi tự hào khi cùng lúc xuất hiện trên hai ấn phẩm thời trang đình đám quốc tế. Việc góp mặt trên bìa Harper’s Bazaar France và PAPER Magazine trong cùng một ngày nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của nữ nghệ sĩ trên thị trường quốc tế.

LIsa tiếp tục là gương mặt xuất hiện trên Paper Magazine.

Đặc biệt, lần xuất hiện trên Harper’s Bazaar France mang ý nghĩa đáng chú ý khi Lisa được ghi nhận là nghệ sĩ châu Á đầu tiên góp mặt trên trang bìa của ấn bản Pháp. Đây được xem là dấu mốc nổi bật trong hành trình hoạt động cá nhân của nữ ca sĩ, nhất là khi cô đang ngày càng mở rộng dấu ấn trong lĩnh vực thời trang.

Harper’s Bazaar là một trong những tạp chí thời trang có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới. Việc xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm Pháp không chỉ giúp Lisa tiếp cận thêm với độc giả quốc tế mà còn cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của cô trong ngành công nghiệp thời trang toàn cầu.

Lisa xuất hiện tại trang bìa tạp chí Harper’s Bazaar.

Trong khi đó, PAPER Magazine (Mỹ) cũng là một ấn phẩm nổi bật với phong cách sáng tạo, thường xuyên khai thác những gương mặt có sức ảnh hưởng trong âm nhạc, thời trang và văn hóa đại chúng. Việc Lisa xuất hiện trên bìa tạp chí này cùng thời điểm với Harper’s Bazaar France càng khiến dấu ấn của cô trở nên nổi bật.

Không chỉ được biết đến với vai trò thành viên BLACKPINK, Lisa những năm gần đây còn xây dựng hình ảnh cá nhân ngày càng rõ nét. Nữ nghệ sĩ liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, hợp tác với những thương hiệu lớn và trở thành gương mặt được nhiều tạp chí danh tiếng lựa chọn.

Sức hút của Lisa không chỉ đến từ lượng người hâm mộ đông đảo mà còn nằm ở khả năng tạo hiệu ứng truyền thông mỗi khi xuất hiện. Những hoạt động của cô trong lĩnh vực thời trang thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng, góp phần củng cố hình ảnh một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi âm nhạc.

Việc đồng loạt xuất hiện trên hai trang bìa tạp chí lớn trong cùng một ngày cũng cho thấy Lisa đang ngày càng khẳng định vị thế riêng trong các lĩnh vực mà cô theo đuổi. Từ sân khấu âm nhạc đến những bộ ảnh thời trang mang tính quốc tế, nữ ca sĩ liên tục ghi dấu ấn bằng hình ảnh cá nhân nổi bật.

Đối với người hâm mộ, đây không chỉ là một tin vui trong sự nghiệp của Lisa mà còn là cột mốc đáng tự hào khi một nghệ sĩ châu Á tiếp tục ghi dấu tại những ấn phẩm thời trang lớn của thế giới.