Có thể nói đạo diễn Miêu Đích Thụ là cái tên đảm bảo cho dòng phim thanh xuân học đường ở Trung Quốc hiện nay. Cứ mỗi 3 năm, Miêu Đích Thụ lại cho ra mắt một phim thanh xuân học đường thành công rực rỡ, được người xem khen ngợi và điểm Douban đều ở mức 8 trở lên.

Năm 2020, phim Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế gây ấn tượng với không khí hoài niệm về mùa Hè năm 2007 cùng tình bạn trong trẻo giữa nhóm học trò ngây ngô, tình cảm gia đình ấm áp.

Năm 2023, Khi Anh Chạy Về Phía Em trở thành hiện tượng, là câu chuyện đầy tính chữa lành về mối tình trong sáng giữa Tô Tại Tại lạc quan, giàu năng lượng với Trương Lục Nhượng lạnh lùng.

Đạo diễn Miêu Đích Thụ có thế mạnh ở dòng phim thanh xuân học đường.

Mới đây nhất, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây tiếp tục khẳng định thế mạnh của đạo diễn Miêu Đích Thụ. Đó là những câu chuyện không drama, không sóng gió éo le mà đầy sự chia sẻ, thấu hiểu giữa hai người, nơi hai nhân vật chính sẽ cùng nhau gắn bó để trưởng thành.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây là thành công mới nhất của anh.

Trong khi khán giả vẫn chìm đắm vào chuyện tình dễ thương của Trịnh Vũ, Tràn Nghiễn Châu thì đạo diễn Miêu Đích Thụ cùng biên kịch Thi Dã đã khởi động dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Nhà Vua Có Đôi Tai Lừa. Nữ chính Xuân Tảo lớn lên bên người mẹ kiểm soát gắt gao, chuyện gì cũng phải đúng theo ý mẹ nên Xuân Tảo đúng chuẩn con nhà người ta ngoan ngoãn chăm chỉ, nhất nhất nghe lời người lớn.

Cuộc sống của Xuân Tảo bắt đầu bớt buồn tẻ khi hai mẹ con Nguyên Dã tới thuê trọ. Nguyên Dã không chỉ đẹp trai học giỏi mà còn hoạt bát năng động, là ngôi sao của trường trung học. Nếu như Xuân Tảo e dè nhút nhát thì Nguyên Dã lại rất chan hòa, luôn chủ động quan tâm trò chuyện với cô bạn cùng nhà.

Khán giả tò mò ai về dàn cast của dự án tiếp theo.

Truyện gốc có rất nhiều chi tiết nhẹ nhàng, tinh tế miêu tả về tình cảm trong trẻo của Xuân Tảo và Nguyên Dã nên khán giả đang chờ đợi xem đạo diễn Miêu Đích Thụ sẽ đưa lên màn ảnh như thế nào.