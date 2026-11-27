Theo Page Six, đội ngũ luật sư của Taylor Swift đã đệ trình đoạn video cùng bản ghi lời phát biểu được chứng thực của nữ ca sĩ tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 lên tòa án. Những tài liệu này nằm trong hồ sơ được nộp ngày 18/11, nhằm đề nghị bác bỏ vụ kiện vi phạm nhãn hiệu do Maren Flagg khởi xướng.

Tại lễ trao giải diễn ra ngày 27/9, Taylor Swift đã giành chiến thắng ở hạng mục Video của năm với The Fate of Ophelia, ca khúc mở đầu album The Life of a Showgirl phát hành năm 2025.

Taylor Swift đã giành chiến thắng ở hạng mục Video của năm.

Trong khoảnh khắc nhận giải, nữ ca sĩ 36 tuổi đã dành những lời xúc động để tưởng nhớ Dolly Parton, huyền thoại âm nhạc qua đời vào ngày 25/8. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn và dành tặng giải thưởng này cho một người mà nếu không có bà, tất cả những điều này sẽ không thể xảy ra. Người đó chính là nữ nghệ sĩ trình diễn vĩ đại nhất, Dolly Parton", Taylor Swift phát biểu.

Tuy nhiên, bài phát biểu này bất ngờ được đưa vào cuộc tranh chấp pháp lý liên quan đến tên album The Life of a Showgirl. Hồi tháng 3, Maren Flagg - cựu nghệ sĩ trình diễn tại Las Vegas hoạt động dưới nghệ danh Maren Wade đã đệ đơn kiện Taylor Swift, cáo buộc tên album của nữ ca sĩ xâm phạm nhãn hiệu Confessions of a Showgirl thuộc sở hữu của mình.

Đội ngũ luật sư của Taylor Swift lập luận rằng tòa án tại California không có thẩm quyền xét xử đối với nữ ca sĩ và công ty quản lý quyền sở hữu trí tuệ của cô, TAS Rights Management.

Trong khi đó, phía Maren Flagg viện dẫn hàng loạt hoạt động nghệ thuật của Taylor Swift tại California, bao gồm việc tham dự VMAs 2026, nhằm chứng minh nữ ca sĩ có đủ mối liên hệ kinh doanh với bang này để vụ kiện tiếp tục được giải quyết tại đây.

Để phản bác lập luận trên, luật sư của Taylor Swift khẳng định nữ ca sĩ chưa từng nhắc đến tên album The Life of a Showgirl trong bài phát biểu tại lễ trao giải, dù sử dụng từ "showgirl" khi ca ngợi Dolly Parton. Ngoài ra, sự kiện này cũng diễn ra nhiều tháng sau thời điểm vụ kiện được khởi xướng.

Về phía Maren Flagg, luật sư Jaymie Parkkinen cho rằng lập luận của Taylor Swift khó có thể phù hợp với thực tế, bởi nữ ca sĩ từng thực hiện MV The Fate of Ophelia tại Los Angeles và MV Patient Zero tại Beverly Hills.

Luật sư này cũng đề cập đến việc Taylor Swift công chiếu MV tại một lễ trao giải ở Los Angeles, đồng thời có màn trình diễn trực tiếp các ca khúc thuộc album The Life of a Showgirl tại thành phố này. Phía nguyên đơn hiện yêu cầu được lấy lời khai của Taylor Swift trong thời gian tối đa ba giờ, đồng thời thu thập thêm thông tin về những hoạt động kinh doanh của nữ ca sĩ tại California.

Taylor Swift và cố danh ca Dolly Parton.

Đội ngũ pháp lý của Taylor Swift chỉ trích yêu cầu này là hành động "gần như mang tính quấy rối", đồng thời đề nghị thẩm phán tạm dừng quá trình thu thập chứng cứ cho đến khi tòa án quyết định có bác bỏ vụ kiện hay không.

Ngược lại, luật sư của Maren Flagg khẳng định việc lấy lời khai là một thủ tục thông thường nhằm xác định thẩm quyền xét xử. Theo lịch trình, phiên điều trần liên quan đến các yêu cầu thu thập và xem xét chứng cứ sẽ diễn ra vào ngày 9/12. Trong khi đó, phiên điều trần về đề nghị bác bỏ vụ kiện của Taylor Swift được ấn định vào ngày 3/2/2027.

Hiện vụ tranh chấp vẫn chưa ngã ngũ và tòa án chưa đưa ra kết luận về cáo buộc vi phạm nhãn hiệu. Page Six đã liên hệ với đội ngũ luật sư của Taylor Swift để tìm kiếm phản hồi.