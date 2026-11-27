Lê Ngọc Minh Anh là học sinh lớp 2A1, trường Tiểu học Cẩm Thủy, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Thời gian gần đây, cô bé nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả khi liên tiếp ghi dấu ấn mạnh mẽ tại 2 cuộc thi âm nhạc toàn quốc trong năm 2026.

Cụ thể, giọng ca nhí này đã liên tiếp nhận được 2 tấm vé lọt vào chung kết của 2 cuộc thi: Giọng hát Trẻ Toàn quốc 2026 và Tìm kiếm giọng hát Thanh thiếu nhi toàn quốc Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026 (do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức).

Ngọc Minh Anh liên tiếp lọt vào chung kết 2 cuộc thi lớn.

Trước đó, Ngọc Minh Anh từng giành giải Nhì tại Music Festival 2026. Ở trường, Minh Anh được nhận xét là học sinh chăm ngoan, nhiệt tình tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường lớp và địa phương.

Theo chia sẻ của mẹ bé Minh Anh - chị Phạm Nhật Lệ, tham gia cùng lúc 2 cuộc thi lớn khi mới học lớp 2 là thử thách không nhỏ đối với Ngọc Minh Anh.

Ca sĩ nhí Ngọc Minh Anh.

Ngoài giờ học, bé phải dành thời gian tập hát, tập vũ đạo và rèn kỹ năng biểu diễn. Những đợt cao điểm sát ngày thi, phần lớn thời gian vui chơi của Ngọc Minh Anh nhường cho việc tập luyện.

Với gia đình, đây cũng là dịp để bé rèn sự tự tin, tính tự giác và giữ trọn niềm vui hồn nhiên cùng âm nhạc trước thềm 2 đêm chung kết sắp tới./.