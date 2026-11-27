Tóm tắt nhanh: Tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú lên sóng ngày 24/2/2026, cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia Phan Nguyễn Huy Hoàng đã tụt từ mốc 14 triệu xuống còn 2 triệu đồng sau khi chọn sai đáp án ở câu hỏi số 10.

Câu hỏi khiến anh chàng 24 tuổi mất 12 triệu đồng yêu cầu xác định hình tượng cảm hứng kiến trúc của nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành, nơi anh nhầm lẫn giữa áo dài và hoa sen.

Nhà ga hành khách T1 sân bay quốc tế Long Thành thực chất được thiết kế cách điệu từ hình ảnh hoa sen với phần mái xếp lớp như cánh hoa, trong khi hình ảnh tà áo dài thuộc về nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Trong số phát sóng Ai Là Triệu Phú vào tháng 2 năm nay, khán giả truyền hình bắt gặp gương mặt quen thuộc là Phan Nguyễn Huy Hoàng, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Dù đây mới là lần đầu tiên Huy Hoàng ngồi trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú nhưng trước đó anh từng tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 19, ở trận Tuần 1 Tháng 1 Quý 2 vào năm 2019.

Phan Nguyễn Huy Hoàng khi tham gia Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 19.

Sau khi lần lượt vượt qua 9 câu hỏi đầu tiên và sử dụng hết 3 quyền trợ giúp gồm Gọi điện thoại cho người thân, 50/50 cùng Hỏi ý kiến các nhà thông thái, Huy Hoàng nắm giữ trong tay số tiền thưởng 14 triệu đồng.

Bước vào câu hỏi thứ 10, anh đối diện với thử thách: "Kiến trúc nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành được lấy cảm hứng từ hình tượng gì?". Bốn phương án được đưa ra gồm Áo dài, Hoa sen, Cây tre và Trống đồng.

Câu hỏi làm khó cựu thí sinh Đường Lên Đỉnh Olympia Phan Nguyễn Huy Hoàng.

Khi phân tích đề bài, Huy Hoàng nhanh chóng loại trừ phương án trống đồng vì cho rằng biểu tượng này gắn với một công trình khác, đồng thời loại bỏ cây tre do đã liên tưởng đến tòa tháp Landmark 81. Anh băn khoăn giữa 2 lựa chọn còn lại, đồng thời mang máng nhớ từng đọc thông tin về một nhà ga sân bay tại Việt Nam lấy cảm hứng từ chiếc áo dài.

Sau những lần tận dụng quyền trợ giúp, Huy Hoàng quyết định tự tin thử vận may bằng cách chốt đáp án Áo dài. Đáng tiếc, lựa chọn này không chính xác khi đáp án đúng phải là Hoa sen. Cuối cùng, số tiền thưởng của anh tụt từ 14 triệu đồng về mốc 2 triệu đồng ở câu số 5.

Huy Hoàng chọn sai đáp án, trở về mốc tiền tưởng 2 triệu đồng.

Theo thiết kế công trình, nhà ga hành khách T1 của sân bay quốc tế Long Thành lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa sen cách điệu xuyên suốt từ tổng thể đến sảnh làm thủ tục. Trong khi đó, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất mới là địa điểm lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống.