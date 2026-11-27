Đăng Khôi tỏa sáng sân khấu quốc tế với “Một vòng Việt Nam”
Khép lại hành trình tại sân chơi âm nhạc quốc tế Silk Way Star 2026, ca sĩ Đăng Khôi lựa chọn một cách đặc biệt để nói lời chia tay khi mang âm nhạc và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trên sân khấu chung kết, ca khúc “Một vòng Việt Nam” cùng lời chào bằng 12 thứ tiếng đã trở thành điểm nhấn trong phần trình diễn cuối cùng của nam ca sĩ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dang-khoi-toa-sang-san-khau-quoc-te-voi-mot-vong-viet-nam-246261126220853241.htm