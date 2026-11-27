Theo bảng xếp hạng chủ đề giải trí tháng 11, Chị Chị Em Em 3 đứng vị trí thứ 4 tại lĩnh vực Phim ảnh với 103,57 nghìn lượt thảo luận. Thành tích này giúp bộ phim duy trì sự hiện diện giữa thời điểm nhiều tác phẩm mới liên tục thu hút chú ý. Trong cùng bảng xếp hạng, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây vươn lên dẫn đầu nhờ câu chuyện thanh xuân mang màu sắc chữa lành, xoay quanh những rung động tuổi trẻ và hành trình vượt qua nghịch cảnh.

Khởi chiếu ngày 29/10/2026, Chị Chị Em Em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, thuộc thể loại tâm lý, tình cảm và giật gân. Phim quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn, Kỳ Duyên, Chi Pu, Quốc Anh và NSND Lê Khanh. Trong đó, Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, còn Steven Nguyễn hóa thân thành Văn Cường - người có cuộc hôn nhân nhiều bất ổn với nhân vật của nữ diễn viên.

Chị Chị Em Em 3 đứng thứ 4 bảng xếp hạng thảo luận Phim ảnh tháng 11 với 103,57 nghìn lượt.

Câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa Thị Liễu, Văn Cường, Thị Mầu (Kỳ Duyên) và Văn Tài (Quốc Anh). Với vai diễn lần này, Lan Ngọc thử sức cùng hình tượng người phụ nữ có nhiều mâu thuẫn nội tâm, đưa ra những lựa chọn tình cảm gây tranh luận. Trong khi đó, Steven Nguyễn có cơ hội thể hiện màu sắc diễn xuất thiên về tâm lý, thay vì chỉ tập trung vào những vai hành động vốn gắn liền với tên tuổi anh.

Dù đạt doanh thu khả quan, Chị Chị Em Em 3 vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kịch bản, diễn biến tâm lý nhân vật và những phân cảnh táo bạo. Tuy nhiên, màn thể hiện của hai diễn viên chính vẫn là chủ đề được khán giả quan tâm. Đặc biệt, bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Lan Ngọc sau khoảng 4 năm vắng bóng, đồng thời giúp Steven Nguyễn tiếp tục duy trì sức nóng sau thành công của Mưa Đỏ.

Trước đó, Lan Ngọc từng tạo dấu ấn với Cánh Đồng Bất Tận, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu và Cua Lại Vợ Bầu. Khởi đầu sự nghiệp bằng giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng với vai Nương, cô dần trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Bên cạnh diễn xuất, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn qua các chương trình truyền hình thực tế và hoạt động âm nhạc cùng nhóm LUNAS. Năm 2024, cô từng sang Úc học tập, trau dồi thêm kiến thức sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong khi đó, Steven Nguyễn có hành trình theo đuổi nghệ thuật nhiều thử thách hơn. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, nam diễn viên từng trải qua nhiều năm đóng vai phụ, tham gia web-drama và làm những công việc khác để duy trì cuộc sống. Anh dần tạo được sự chú ý qua Bi Long Đại Ca, Hùng Long Phong Bá, trước khi có bước ngoặt lớn với vai trung úy Nguyễn Phúc Quang trong phim điện ảnh Mưa Đỏ. Thành công của tác phẩm giúp Steven Nguyễn mở rộng độ nhận diện và trở thành gương mặt được chú ý trên màn ảnh rộng.

Lan Ngọc và Steven Nguyễn thu hút sự chú ý với màn kết hợp trong Chị Chị Em Em 3.

Về cuộc sống riêng, Lan Ngọc hiện vẫn độc thân, dành nhiều thời gian cho công việc, gia đình và những dự định cá nhân. Trong khi đó, Steven Nguyễn khá kín tiếng về chuyện tình cảm, chủ yếu chia sẻ những hoạt động liên quan đến công việc và cuộc sống thường ngày. Sau những năm tháng chật vật, anh từng chia sẻ mong muốn có thể chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Từ hai xuất phát điểm khác nhau, Lan Ngọc và Steven Nguyễn đang có những bước tiến riêng trong sự nghiệp. Màn kết hợp ở Chị Chị Em Em 3 không chỉ mang đến sự chú ý cho bộ phim mà còn mở ra cơ hội để cả hai thử nghiệm những màu sắc diễn xuất mới, tiếp tục duy trì sức hút với khán giả