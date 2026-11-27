Sự linh hoạt của thời trang công sở mở ra nhiều cơ hội để trang sức vàng trở thành phụ kiện được sử dụng thường xuyên.

Theo Who What Wear, xu hướng ăn mặc chỉn chu khi đi làm đang thu hút sự quan tâm của Gen Z và Millennials. Các món đồ kinh điển của tủ quần áo công sở vẫn được giữ lại, song được làm mới bằng cách phối màu, phom dáng và phụ kiện.

Sự phổ biến của những phong cách như office siren (công sở quyến rũ), corporate girlie (công sở nữ tính) hay corpcore (thời trang lấy cảm hứng từ trang phục văn phòng) trên mạng xã hội cũng góp phần làm mới hình ảnh thời trang đi làm. Áo sơ mi có thể được kết hợp cùng chân váy ngắn, blazer đi với áo ôm sát hoặc quần âu được hoàn thiện bằng một đôi giày, chiếc túi có điểm nhấn.

Điểm chung của những xu hướng này là mong muốn duy trì vẻ ngoài chuyên nghiệp mà vẫn thể hiện được cá tính. Sự thay đổi này đặc biệt rõ ở nhóm nhân viên trẻ. Một bộ trang phục cơ bản có thể được sử dụng nhiều lần, nhưng cách kết hợp túi xách, giày dép hay trang sức giúp tổng thể mỗi ngày mang diện mạo khác nhau.

Khi tủ đồ công sở ngày càng linh hoạt, phụ kiện cũng giữ vai trò lớn hơn trong việc hoàn thiện diện mạo. Theo The Guardian, trang sức góp phần tạo nét thu hút cho những bộ trang phục công sở đơn giản. Một đôi bông tai, dây chuyền hoặc vài chiếc nhẫn có thể làm mới sơ mi trắng, blazer hay váy trơn mà vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp.

Những thiết kế trang sức vàng thanh mảnh, trẻ trung, đáp ứng nhu cầu ăn mặc chuyên nghiệp nhưng không thiếu cá tính của nhân sự trẻ.

Trong xu hướng này, trang sức vàng cũng dần thoát khỏi hình ảnh món đồ chủ yếu xuất hiện trong lễ Tết, cưới hỏi hay các sự kiện quan trọng.

Những mẫu trang sức vàng tinh tế, thanh mảnh ngày càng phù hợp với trang phục hàng ngày. Một đôi bông tai, sợi dây chuyền hay chiếc nhẫn có thể kết hợp cùng đồ công sở, đồng thời phù hợp với những buổi gặp gỡ bạn bè, ăn tối hoặc sự kiện sau giờ làm.

Nhờ tính linh hoạt, trang sức vàng dần trở thành phụ kiện thời trang quen thuộc như túi xách, kính hay giày dép, giúp người trẻ thể hiện phong cách cá nhân.

Nhu cầu đeo trang sức hàng ngày khiến những thiết kế nhỏ gọn, dễ phối đồ và có mức giá đa dạng ngày càng được quan tâm. Nắm bắt thị hiếu này, PNJ mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng trẻ, trong đó có các dòng trang sức vàng 8K và 10K với kiểu dáng hiện đại.

Từ dây chuyền thanh mảnh, bông tai nhỏ gọn đến những mẫu nhẫn trẻ trung, các thiết kế này dễ dàng kết hợp cùng sơ mi, blazer hay váy công sở. Kích thước vừa phải cũng giúp người đeo thuận tiện sử dụng trong ngày, đồng thời linh hoạt phối nhiều món trang sức để thể hiện phong cách riêng.

Khả năng kết hợp trong nhiều hoàn cảnh cũng phù hợp với xu hướng day-to-night dressing (trang phục linh hoạt từ ban ngày đến buổi tối). Trên tạp chí ELLE, cây viết Barry Samaha cho rằng việc chuyển đổi phong cách từ công sở sang những cuộc hẹn buổi tối không đòi hỏi thay toàn bộ trang phục. Chỉ cần điều chỉnh một vài phụ kiện như giày, túi xách hoặc bông tai, người mặc đã có thể tạo diện mạo mới.

Cũng trên ELLE, cây viết Dale Arden Chong đánh giá trang sức là một trong những nhóm phụ kiện đáng đầu tư. Theo tác giả, ngay cả những bộ trang phục tối giản với các món đồ cơ bản cũng có thể trở nên thu hút hơn nhờ cách lựa chọn và kết hợp trang sức.

Có thể thấy trang sức ngày càng gắn với nhu cầu làm đẹp và thể hiện cá tính trong đời sống hàng ngày. Một món trang sức vàng có thể đồng hành cùng người trẻ từ văn phòng đến những buổi gặp gỡ bạn bè, ăn tối hoặc vui chơi sau giờ làm.