Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành khiến khán giả chú ý khi thông báo phải đi "mần ăn" xa. Vì lịch trình công việc tại Mỹ, nam nghệ sĩ không thể có mặt chung vui cùng những người đồng nghiệp từng đồng hành với mình trong một chương trình truyền hình thực tế.

Trấn Thành hài hước nhắn nhủ: "Tội Hai già rồi cho Hai đi mần ăn xa đi. Chúc bộ phim thành công vang dội, siêu hot ngoài rạp luôn nhé! Yêu cả nhà!".

Trấn Thành bất ngờ thông báo phải sang Mỹ mưu sinh.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận. Điều khiến khán giả thích thú là dù đang sở hữu những bộ phim có doanh thu hàng trăm tỷ đồng, Trấn Thành vẫn dí dỏm gọi chuyến công tác nước ngoài của mình là đi mưu sinh.

Không thể trực tiếp góp mặt trong ngày vui của các đồng nghiệp, nam nghệ sĩ vẫn dành sự quan tâm và gửi lời chúc đến dự án điện ảnh của mọi người.

Những năm gần đây, Trấn Thành dành nhiều tâm huyết cho điện ảnh. Từ Bố Già, Nhà Bà Nữ đến Mai, nam nghệ sĩ liên tiếp tạo nên những cột mốc doanh thu ấn tượng, từng bước khẳng định vị thế trên cương vị đạo diễn.

Tuy nhiên, trước khi được khán giả gọi bằng danh xưng đạo diễn nghìn tỷ, Trấn Thành vốn nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình. Khả năng hoạt ngôn, ứng biến nhanh nhạy cùng lối dẫn dắt giàu cảm xúc giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình giải trí lớn.

Dù thành công trên cương vị đạo diễn, Trấn Thành vẫn duy trì công việc MC – lĩnh vực góp phần làm nên tên tuổi của nam nghệ sĩ.

Chính sự đa năng cũng giúp Trấn Thành có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Thay vì giới hạn bản thân ở một lĩnh vực, nam nghệ sĩ vẫn luân phiên xuất hiện trên sân khấu, sóng truyền hình và màn ảnh rộng.

Ở tuổi U40, Trấn Thành đã có những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp. Song, thành công tại phòng vé không khiến anh từ bỏ công việc từng đưa tên tuổi mình đến gần hơn với công chúng. Chuyến đi "mưu sinh" tại Mỹ lần này thực chất là để đảm nhận vai trò MC tại một sự kiện âm nhạc.