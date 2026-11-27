Ca/nhạc sĩ trẻ SUGI trực thuộc SpaceSpeakers Label (SS Label) chính thức ra mắt MV Đừng Nhìn Anh Như Thế Nữa - mở đường cho album đầu tay mang tên thuchoem. Dự án âm nhạc của tân binh nhà SpaceSpeakers được hé lộ gồm 10 ca khúc, chia thành ba chương (Thu cho em, Thư cho em, Thu chờ em), khai thác chất liệu Pop/Ballad làm chủ đạo để kể lại hành trình cảm xúc của một người trẻ đi qua các giai đoạn của tình yêu.

Với ca khúc solo, SUGI khai thác trạng thái cô đơn của người trẻ hiện đại thông qua câu chuyện của hai nhân vật ở độ tuổi 25. Tình cờ tìm thấy địa chỉ của nhau qua một mẩu báo cũ, họ bắt đầu duy trì kết nối bằng thư tay và dần trở thành điểm tựa tinh thần cho đối phương. Tuy nhiên, việc chỉ tương tác qua con chữ khiến cả hai tự xây dựng nên một hình mẫu hoàn hảo trong tâm tưởng. Nỗi lo ngại thực tế sẽ phá vỡ những kỳ vọng đẹp đẽ khiến họ không đủ can đảm để gặp mặt trực tiếp, chấp nhận giữ mối quan hệ dừng lại ở những lá thư dang dở.

Thể hiện thế mạnh về dòng nhạc Ballad sở trường, SUGI mang đến một bản tình ca mùa đông buồn nhưng đẹp. Ca khúc có giai điệu da diết, ca từ giàu cảm xúc. Đáng chú ý, bên cạnh lời bài hát bằng tiếng Việt, SUGI còn đan cài một đoạn hát bằng tiếng Nhật tạo màu sắc mới lạ cho ca khúc.

Bên cạnh giọng hát ngọt lịm, SUGI còn gây ấn tượng với visual "chàng thơ" thư sinh điển trai, được khán giả kỳ vọng là thế hệ tiếp theo nối gót "hoàng tử Ballad" SOOBIN.

Dẫu vậy, một số ý kiến cho rằng ca khúc còn nằm ở mức độ an toàn, chưa tạo được cao trào mạnh mẽ để chinh phục phần đông khán giả ngay từ lần nghe đầu tiên. Trong khi đó, nhiều lời khen dành cho đường hình chỉn chu, MV khắc họa một bức tranh nên thơ, "cắt đại một khung hình cũng ra ảnh nền".

Ca khúc Đừng Nhìn Anh Như Thế Nữa được SUGI hát live trong ngày gia nhập SpaceSpeakers, nhận được lời khen từ SOOBIN.

Trước khi ra mắt sản phẩm cá nhân, SUGI, tên thật Nguyễn Hữu Thanh Tùng, sinh năm 2003, là thành viên hoạt động trong tổ đội FIRSTGENE từ năm 2023, sau đó chính thức về chung nhà cùng nhiều nghệ sĩ như SOOBIN, Rhymastic vào cuối năm 2025. Dưới sự dìu dắt, hỗ trợ của SpaceSpeakers, SUGI trở thành một trong những cái tên góp giọng trong album Gặp Lại, cùng Binz thể hiện ca khúc Không Ai.

Chia sẻ về quyết định chọn nam ca sĩ Gen Z, Binz cho biết sau nhiều lần nói chuyện, anh nhìn thấy hình dáng lúc trẻ của anh trong SUGI và đánh giá phần thể hiện của SUGI trong ca khúc: "Em đã làm tốt hơn anh nghĩ rất nhiều đấy".

Binz nhận xét về SUGI. Nguồn clip: Binz

Thời gian gần đây, SUGI đồng thời tham gia hát và sáng tác trong Space Jam Vol. 3 và album KOSMIK | ANTI GENRE kỷ niệm 15 năm SpaceSpeakers. Bên cạnh đó, SUGI cũng có những sân khấu chào sân cùng khán giả tại fan meeting của SpaceSpeakers, Sắp tới, SUGI sẽ góp mặt trong đêm concert KOSMIK diễn ra tại Hà Nội.