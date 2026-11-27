Bốn năm sau "Link", Hoàng Thuỳ Linh chọn chữ “Thuỳ” để gọi tên album mới. Thuỳ mở đầu bằng lời mời một em bé đến với cuộc đời và khép lại bằng một bản tình ca. Giữa hai lời thương ấy là những năm tháng lớn lên, hết mình vì tình yêu, những trăn trở trong đời sống và dần hiểu điều gì đáng quý sau những lần thử thách.

Ca sĩ Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh và Minh Hằng cùng có mặt chúc mừng bạn thân

Từ “Hoàng”, “Link” đến “Thuỳ”

Năm 2019, album phòng thu thứ ba "Hoàng" mở đường cho một chặng sáng tạo rực rỡ của Hoàng Thuỳ Linh, đưa những chất liệu dân gian Việt Nam vào âm nhạc đương đại. Đến năm 2022, "Link" mang theo niềm vui kết nối, khi những câu chuyện trong âm nhạc có thêm tiếng hát và góc nhìn của những nghệ sĩ khác. Mỗi tên gọi đến vào một thời điểm riêng, như một sắp đặt của số phận. Sau 3 năm kể từ album trước, khi nhìn lại cả những khát khao từng theo đuổi lẫn những cuộc gặp gỡ đã làm mình đổi thay, Hoàng Thuỳ Linh đã tìm thấy tên của album thứ năm, là chữ nằm giữa “Hoàng” và “Linh”: Thuỳ.

Hơn ba năm qua cũng là quãng thời gian để Hoàng Thuỳ Linh quan sát, học hỏi và hiểu sâu hơn về bản thân. "Thuỳ" là sự cân bằng đến từ việc dám đối diện, biết bao dung và thả lỏng, để dành trọn tâm sức cho sáng tạo và những khán giả luôn yêu thương, đồng hành. Những đam mê và kết nối từ "Hoàng", "Link" tiếp tục nuôi dưỡng âm nhạc hôm nay, cùng một cách đón nhận cuộc sống dịu dàng hơn.

Ca sĩ Erik tạo dáng nhí nhảnh cùng Hoàng Thuỳ Linh

11 ca khúc của "Thuỳ" mang dáng dấp của nước, có lúc dữ dội, có lúc tĩnh lặng, uyển chuyển nhưng vẫn giữ nguyên sức sống. Những khao khát được dẫn dắt bởi sự thấu hiểu rõ hơn về điều mình muốn làm và người mình muốn sẻ chia. Ở thời điểm này, cô vẫn tiếp tục kể chuyện bằng âm nhạc, tìm thấy niềm vui trong việc sáng tạo, lắng nghe khán giả và đáp lại tình cảm ấy bằng những tác phẩm vẫn luôn được chăm chút.

Với Hoàng Thuỳ Linh, văn hoá Việt là cội rễ đã nuôi dưỡng tâm hồn và niềm say mê nghệ thuật từ nhỏ. Tiếng Việt dùng mỗi ngày, những câu hát, điệu múa đầu tiên và cả những phong tục hôm nay vẫn muốn tìm hiểu thêm đều là một phần hành trang sáng tạo. "Thuỳ" có những màu sắc mới bởi những điều khiến Hoàng Thuỳ Linh rung động hôm nay cũng đã khác trước. Với Linh, một album bắt đầu từ câu chuyện mà chính người nghệ sĩ tha thiết muốn kể. Khi những bài hát đến với công chúng, khán giả sẽ là người lan toả, nuôi dưỡng chúng lớn lên.

Nhạc sĩ Huy Tuấn dành nhiều lời khen cho sản phẩm mới của Hoàng Thuỳ Linh

Lớn lên cùng những bài học và những điều mình yêu

Trong sáng như đôi mắt trẻ thơ, “Em múa em ca”, “Mời em đến với cuộc đời” hay “Nhún” mang theo niềm vui được hát, được khám phá và lớn lên trong tình yêu thương, cả những phút muốn kiểm soát mọi thứ theo ý mình như trong “Cấm tám”. Tình yêu đời, yêu nghệ thuật ấy vẫn ở lại trong Hoàng Thuỳ Linh hôm nay, với mỗi ý tưởng mới, mỗi lần làm nhạc đều có niềm mong chờ như lúc vừa biết múa ca, vừa biết yêu thương.

Từ một cô gái yêu nhạc đến một người phụ nữ biết lựa chọn những điều ở lại bên mình. Có những rung động hết lòng, những lúc “Nhẹ dạ cả tin”, cả những va chạm được kể bằng nét hóm hỉnh, sâu cay trong “Gắp lửa bỏ tay người”, hay khi gặp những kẻ “Ăn cắp la làng”, “Thầy dùi”. Tiếng cười cùng những bài học ấy làm giàu thêm cách nhìn cuộc sống, để hiểu người hơn, hiểu mình hơn và biết dành tâm sức cho những điều đáng quý hơn.

Đen là nghệ sĩ duy nhất góp giọng cùng Hoàng Thuỳ Linh trong album "Thuỳ". Tại sự kiện, cặp đôi cùng song ca ca khúc "Hầu quạt" và dành cho nhau những cái ôm thân thiết đầy tình cảm trước sự ủng hộ của bạn bè và khán giả

Những ngày “Nếm mật nằm gai”, đối diện với những ẩn ức của bản thân, sau đó biết yêu thương và trân trọng mình hơn, để dần bồi đắp nên sự thấu suốt của “Vô lượng kiếp”. Hoàng Thuỳ Linh chọn sự êm ả để hát về những nhân duyên, với lòng trân trọng dành cho những điều đã góp phần làm nên mình ngày hôm nay. Đó là sự dịu dàng được tôi luyện, như dòng nước có lúc cuộn trào, có lúc tĩnh lặng, luôn giữ sức sống và biết mình đang chảy về đâu. Đó là “Thuỳ”.

Hành trình ấy sẽ đủ đầy hơn với “Hầu quạt”, dừng chân ở xứ Huế, nơi thuỷ thổ khắc nghiệt và bao dâu bể vẫn nuôi dưỡng những tâm hồn giàu thi ca, đức tin và ân tình. Trong cảm nhận của Hoàng Thuỳ Linh, nét mộng mơ ấy như cách con người gìn giữ sự dịu dàng bên trong. Giữa sông Hương, núi Ngự, hạnh phúc hiện lên qua một cử chỉ chăm sóc, một buổi trưa có người thương ngồi hầu quạt. Sự đủ đầy ấy tiếp thêm sinh lực để yêu, để sống, để lao động, sáng tạo và nuôi những ước mong mới trong sự bình an, đủ đầy. Xuyên suốt "Thuỳ" là tình yêu cuộc đời ngày một sâu sắc, cùng một tâm hồn vẫn háo hức trước những điều đang đợi ở phía trước.

"Chị đẹp" Trang Pháp

Qua "Thuỳ", Hoàng Thuỳ Linh gửi lời cảm ơn đến những người đã cùng làm nên hành trình này. Cảm ơn những bài học giúp mình trưởng thành, những người vẫn luôn ở đó, tiếp thêm sinh lực và bảo vệ nhau bằng sự nhân văn. Cảm ơn lòng bao dung, sự chở che, những lời đẹp đẽ và cả những thẳng thắn đã dành cho nhau. Chính những tình cảm ấy là lý do để tiếp bước, để tin rằng hành trình âm nhạc sẽ còn rực rỡ thật lâu trong những năm tháng tới. Và với Linh, còn có một lời cảm ơn dành cho cái tên của mình, một cái tên thân thuộc đến hôm nay vẫn có thể dạy thêm cho mình một bài học về sự cân bằng: Thuỳ.

Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ: "Linh mong rằng album Thuỳ có thể mang theo một lời chúc ấm áp đến những người đang cần một cái ôm, một sự sẻ chia hay một người lắng nghe. Mong những giai điệu này có thể bên cạnh bạn đúng lúc, để mỗi người cảm thấy mình được thấu hiểu, được yêu thương và có thêm lòng tin vào những ngày sắp tới.

"Anh tài" Cheng cũng có 2 bài hát mới sáng tác được Hoàng Thuỳ Linh sử dụng trong album "Thuỳ"

Từ lời mời ở đầu album, em bé bước đến với cuộc đời cùng những hành trang đầu tiên là tình yêu, niềm tò mò và sự tin cậy. Mong rằng khi lớn lên, qua bao điều mới mẻ lẫn những lúc chông chênh thử thách, em vẫn giữ được lòng háo hức ấy, vững vàng bước tiếp và biết rằng luôn có những vòng tay ấm áp dành cho mình.

Album "Thuỳ" đã chính thức có mặt trên các nền tảng nhạc số.