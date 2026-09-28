Liên kết thành viên để phát triển

Tổ hợp tác trồng rau màu do phụ nữ tham gia quản lý thôn Định Tường chia sẻ kinh nghiệm, thành quả sản xuất trên đồng ruộng.

Với tổng diện tích gần 4ha canh tác rau màu, các thành viên của THT trồng rau do phụ nữ tham gia quản lý tại thôn Định Tường quanh năm tất bật chăm sóc và thu hoạch các loại rau màu, như: mướp, bầu, bí, dưa chuột, mướp đắng, cà các loại... Những luống rau xanh mướt, tiếng nói cười rộn rã của chị em đã tạo nên không khí lao động đầy phấn khởi trên đồng ruộng.

Chị Trịnh Thị Tuyết là một trong những hộ hưởng lợi từ mô hình, cho biết: “Với 10 sào chuyên canh rau màu, trước đây việc sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên đầu ra bấp bênh. Từ khi tham gia THT, gia đình tôi bố trí thời vụ, đa dạng cây trồng và được hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm ngay tại ruộng. Nhờ đó, sau 1 năm thực hiện, ngoài diện tích đăng ký với THT, gia đình còn mở rộng thêm diện tích sản xuất, lợi nhuận hằng năm thu về trên 200 triệu đồng”.

Chị Lê Thị Mùi, thành viên THT, cho biết thêm: “Tham gia THT, chúng tôi thường xuyên trao đổi kinh nghiệm sản xuất, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và tuân thủ quy trình cách ly an toàn; thống nhất một mức giá bán, bảo đảm sản xuất có lãi và hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá nên hiệu quả kinh tế cao hơn. Chúng tôi cũng mong muốn xã quan tâm làm tuyến đường bê tông nội đồng tại khu sản xuất giúp bà con đi lại thuận lợi và để thương lái đến thu mua tại chân ruộng”.

Chia sẻ về phương thức hoạt động của THT và hiệu quả mang lại, chị Trịnh Thị Hương, tổ phó THT, cho biết: “Từ chỗ sản xuất riêng lẻ, mạnh ai nấy làm, thì nay chị em trong THT tương trợ, gắn bó với nhau hơn. Người có kinh nghiệm hướng dẫn người mới, hộ có điều kiện hỗ trợ hộ khó khăn về ngày công, kỹ thuật, giống. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi thống nhất cơ cấu cây trồng, quy trình chăm sóc, chia sẻ kinh nghiệm và hợp đồng trực tiếp với thương lái để đầu ra ổn định, giảm rủi ro trong sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế”. Theo chị Hương, vào dịp thu hoạch chính vụ, nhiều thành viên có nguồn thu từ vài trăm nghìn đồng trở lên/ngày từ việc bán rau thương phẩm.

Thành lập năm 2025, THT trồng rau do phụ nữ tham gia quản lý thôn Định Tường hiện có trên 20 thành viên là nhóm hộ có truyền thống sản xuất rau màu trên địa bàn. THT duy trì sản xuất gần 4ha rau màu các loại. Ngay sau khi thành lập, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ gần 1.000 gói hạt giống, 7 tấn phân bón và mở lớp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất an toàn thực phẩm cho các thành viên của THT. Sự đồng hành đó đã giúp các thành viên tự tin mở rộng sản xuất, tăng cường liên kết và xây dựng vùng rau hàng hóa tập trung. Không chỉ hỗ trợ trong sản xuất, các thành viên còn chủ động giúp nhau về giống, kỹ thuật, ngày công và kết nối thị trường tiêu thụ.

Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của THT, chị Trịnh Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Định, cho biết: “Hội LHPN xã đang tích cực quảng bá sản phẩm trên các nền tảng thông tin, đồng thời mở rộng kết nối thị trường và vận động thêm hội viên tham gia mô hình nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ nông sản”.

Với phương thức sản xuất rau an toàn, mỗi năm THT canh tác 3 vụ, mỗi vụ kéo dài từ 2 - 3 tháng, mang lại lợi nhuận khoảng 140 - 150 triệu đồng/ha/vụ. Hiệu quả bước đầu không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên mà còn tạo động lực để địa phương tiếp tục nhân rộng, xây dựng những vùng sản xuất tập trung theo hướng an toàn, bền vững.