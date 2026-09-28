Duy Nghĩa thành lập Chi hội Phụ nữ chợ Nồi Rang và ra mắt mô hình 'Chợ số dân sinh'

Chi hội Phụ nữ chợ Nồi Rang được thành lập nhằm tạo môi trường để chị em tiểu thương đoàn kết, hỗ trợ nhau trong hoạt động kinh doanh, đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực chợ; chuyển đổi số và các nhiệm vụ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giao.

Với mô hình “Chợ số dân sinh Nồi Rang”, các ứng dụng công nghệ số được hỗ trợ đưa vào hoạt động mua bán tại chợ. Theo đó, các mã QR được trao đến tiểu thương, vừa hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt, vừa kết nối với chuyên mục “Nghe phụ nữ nói”, tạo kênh để Hội tiếp nhận ý kiến, tâm tư của chị em.

Mô hình đồng thời gắn với xây dựng “Góc hàng Việt”, góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Qua đó, từng bước xây dựng chợ Nồi Rang theo hướng văn minh, hiện đại, thuận tiện, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong đời sống và kinh doanh.