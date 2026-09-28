Giá tiêu hôm nay 28/9: Giá trong nước và xuất khẩu giảm trong tuần qua

Giá tiêu hôm nay ngày 28/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá hồ tiêu trong nước tuần qua đang có xu hướng điều chỉnh giảm sau giai đoạn duy trì ổn định quanh vùng 137.000 - 141.000 đồng/kg. Hiện mặt bằng giá phổ biến còn 136.000 - 140.000 đồng/kg, giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với tuần trước.

Ở thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam trong tuần qua cũng giảm 55-100 USD/tấn, cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ xuất hiện tại thị trường nội địa mà còn lan sang thị trường quốc tế. Diễn biến này có thể phản ánh sự thận trọng của hoạt động giao dịch khi nguồn cung từ các nước sản xuất và nhu cầu nhập khẩu chưa tạo được động lực đủ mạnh để giá tăng trở lại.

Trong ngắn hạn, giá tiêu trong nước nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hiện tại, với diễn biến phụ thuộc vào sức mua của các nhà nhập khẩu, lượng hàng còn lại trong dân và doanh nghiệp, cũng như biến động giá tiêu trên thị trường thế giới. Nếu nhu cầu xuất khẩu cải thiện, giá có thể tìm được lực hỗ trợ; ngược lại, áp lực bán và sự điều chỉnh của giá quốc tế có thể khiến thị trường tiếp tục giằng co.

Giá tiêu hôm nay ngày 28/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 28/9/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.828 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.970 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.075 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.