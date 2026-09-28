Hành trình đưa rau sạch vào siêu thị

Ông Hùng luôn tâm huyết với việc sản xuất rau sạch, an toàn, chất lượng

Giữ chất lượng để xây thương hiệu

Trên cánh đồng rau ở Phú Long (phường Hàm Thắng), ông Trịnh Ngọc Hùng đã có mặt từ sớm. Ông hỏi thăm người trồng, kiểm tra từng luống rau, nhắc việc ghi chép quá trình chăm sóc, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định và bảo đảm thời gian cách ly. Với ông, muốn xây dựng thương hiệu trước hết phải giữ chất lượng ổn định và tạo được niềm tin với người tiêu dùng.

Phú Long là vùng chuyên canh rau hình thành qua nhiều thế hệ, có lợi thế về đất đai, nguồn nước sạch cùng kinh nghiệm sản xuất của bà con. Với tiềm năng sẵn có, năm 2019, ông Hùng thành lập HTX rau VietGAP Phú Long, từng bước tổ chức lại sản xuất theo hướng an toàn, liên kết đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và góp phần giữ nghề trồng rau truyền thống. HTX hiện có 24 thành viên, phần lớn là cựu chiến binh (CCB), trực tiếp canh tác hơn 3,5 ha, đồng thời liên kết với 2 tổ trồng rau tại khu phố Phú Trường và Phú Cường, hình thành vùng sản xuất khoảng 7,5 ha.

Theo ông Hùng, khó nhất không phải mở rộng diện tích mà là thay đổi thói quen sản xuất đã ăn sâu qua nhiều năm. Vì vậy, ông cùng HTX kiên trì vận động, hướng dẫn thành viên thực hiện quy trình VietGAP, sử dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, tham gia tập huấn kỹ thuật và ứng dụng chế phẩm vi sinh, từng bước hướng đến sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường. HTX còn chủ động cung cấp các dịch vụ đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giúp thành viên thuận lợi hơn trong sản xuất. Cách làm này vừa tạo sự thống nhất trong quy trình, vừa giúp HTX kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm.

Những nỗ lực ấy từng bước tạo dựng uy tín cho rau Phú Long. Hai sản phẩm rau húng và rau ngò của HTX đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Năm 2026, vùng sản xuất rau ăn lá của HTX được chứng nhận VietGAP. Các sản phẩm được kiểm định định kỳ, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Vùng rau sạch, xanh mướt của HTX

Tìm đầu ra, nâng giá trị nông sản

Khi chất lượng từng bước được kiểm soát, ông Hùng tập trung tìm đầu ra. Theo ông, HTX không nhất thiết chạy theo sản lượng mà cần tìm thị trường phù hợp với năng lực sản xuất, lấy chất lượng và uy tín làm nền tảng để giữ khách hàng lâu dài.

Đầu ra của HTX hiện được mở rộng từ trường học bán trú, doanh nghiệp, nhà hàng đến các hệ thống siêu thị như Lotte, Co.opmart, Bách Hóa Xanh và một số khu nghỉ dưỡng. Mỗi năm, HTX tiêu thụ khoảng 70 - 100 tấn rau, củ, quả. Đầu ra tương đối ổn định giúp HTX duy trì sản xuất, đồng thời góp phần giải quyết bài toán tiêu thụ cho vùng rau Phú Long.

Để đáp ứng yêu cầu của các kênh phân phối, HTX xây dựng website, sử dụng mã QR; khoảng 30 sản phẩm được gắn mã vạch, mã sản phẩm. Thành viên được hướng dẫn nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Nhờ duy trì được thị trường, doanh thu bình quân của HTX đạt khoảng 1,8 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 10 lao động địa phương, với thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Lương Hoài Vũ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Hàm Thắng nhận xét: “Ông Hùng là một trong những hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Bên cạnh làm kinh tế, ông còn tích cực tập hợp hội viên, vận động người dân thay đổi phương thức sản xuất, cùng xây dựng vùng rau an toàn, nâng giá trị nông sản địa phương”.

Với những đóng góp trong phát triển kinh tế, ông Trịnh Ngọc Hùng từng được Trung ương Hội CCB tặng bằng khen, công nhận CCB sản xuất, kinh doanh giỏi.