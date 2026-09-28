Thị trường suy yếu, vì sao doanh nghiệp nhựa xây dựng vẫn lãi lớn?

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, Công ty CP Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 11% so với cùng kỳ lên 367 tỷ đồng, trong khi doanh thu tăng nhẹ 1% lên 1320 tỷ đồng. Qua đó, công ty thiết lập kỷ lục về mức lợi nhuận theo quý lớn nhất trong lịch sử hoạt động.

Lũy kế nửa đầu năm 2026, Nhựa Bình Minh đạt doanh thu thuần 2.777 tỷ đồng, tăng 3%, lợi nhuận sau thuế 671 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Như vậy, ông lớn ngành nhựa khu vực miền Nam đã hoàn thành khoảng 53% mục tiêu lợi nhuận năm 2026 sau nửa đầu năm.

Trong khi đó, ông lớn nhựa xây dựng thống lĩnh thị trường phía Bắc là Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) cũng lập kỷ lục doanh thu và lợi nhuận, với doanh thu 2.167 tỷ đồng trong quý II/2026, cao hơn 9% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế tăng mạnh gần 50% lên 478 tỷ đồng, phản ánh sự cải thiện mạnh mẽ của biên lợi nhuận.

Nhựa Tiền Phong tiếp tục chủ động dự trữ nguyên liệu. Ảnh: DN

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Nhựa Tiền Phong đạt doanh thu 3.645 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 732 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 38% so với cùng kỳ 2025.

Đáng chú ý, mức lãi lớn của 2 “ông trùm” ngành nhựa xây dựng diễn ra trong bối cảnh nhiều áp lực. Từ đầu năm, chi phí hạt nhựa tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Đến khi chiến sự hạ nhiệt, giá hạt nhựa tiếp tục thiết lập mặt bằng mới do ảnh hưởng từ chính sách thương mại của Trung Quốc, qua đó đe dọa tới biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Giá nguyên liệu tăng cao gây sức ép rõ rệt trong quý II/2026 khi tổng tiêu thụ sản phẩm ống nhựa, nhựa xây dựng giảm 24% so với cùng kỳ xuống còn 77.000 tấn. Theo Chứng khoán Rồng Việt, nhiều nhà sản xuất nhỏ thậm chí còn phải tạm ngừng hoạt động trong kỳ khi giá bán không đủ bù chi phí.

Chi phí gây áp lực cả lên phía cầu khi các nhà sản xuất tăng giá bán, hạn chế các khoản chiết khấu để bảo vệ biên lợi nhuận. Chứng khoán Vietcap thống kê, tổng mức chiết khấu ngành nhựa xây dựng trong quý II/2026 giảm tới 60% so với cùng kỳ 2025.

Song song với đó, thị trường đặt kỳ vọng giá hạt nhựa sẽ hạ nhiệt khi xung đột Trung Đông không còn leo thang, dẫn đến quyết định tạm ngừng mua hàng trong quý II/2026.

Lợi thế của các ông lớn

Trước tình hình giá hạt nhựa, Nhựa Bình Minh tăng giá khoảng 15% các sản phẩm vào đầu quý II/2026 nhằm bảo vệ biên lợi nhuận. Công ty cho biết, lợi thế của doanh nghiệp nằm ở hệ sinh thái của công ty mẹ là Tập đoàn SCG (Thái Lan), đơn vị sở hữu một số nhà sản xuất hạt nhựa, bao gồm Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại Việt Nam.

Trong khi đó, Nhựa Tiền Phong tuyên bố sẽ hạn chế việc tăng giá, với lý do nhựa xây dựng là sản phẩm quan trọng phục vụ đầu tư công cũng như đầu tư tư nhân và dân dụng. Dù vậy, công ty vẫn có một số đợt điều chỉnh giá bán theo chiều tăng của giá hạt nhựa.

Nhựa Bình Minh đang có chính sách giá linh hoạt hơn. Ảnh: DN.

Nhựa Tiền Phong cho biết, áp lực chi phí đầu vào không ảnh hưởng nhiều đến công ty trong ngắn hạn nhờ vào lượng hàng tồn kho dồi dào. Tính đến hết quý II/2026, tổng lượng hàng tồn kho của Nhựa Tiền Phong tăng khoảng 350 tỷ đồng lên 1.790 tỷ đồng, thể hiện chiến lược chủ động dự trữ nguyên liệu của doanh nghiệp.

Dù tăng giá bán, nhờ chiếm lĩnh thị trường và những lợi thế riêng, Nhựa Bình Minh và Nhựa Tiền Phong vẫn có dư địa để sử dụng các biện pháp chiết khấu nhằm giữ chân khách hàng, do đó, hai ông lớn ngành nhựa vẫn có thể giành lấy thị phần khách hàng vốn đang co hẹp bởi tác động đa chiều lên thị trường.

Chứng khoán KBS đánh giá, thị trường nhựa xây dựng sẽ phục hồi trở lại trong quý III/2026 nhờ nhu cầu thực tế vẫn còn rất lớn, đến từ làn sóng đầu tư bất động sản và đầu tư công.

Dù vậy, giá hạt nhựa được cho là sẽ thiết lập mặt bằng mới và tiếp tục gây áp lực lên biên lợi nhuận. Tuy nhiên, theo Chứng khoán KBS, tình trạng dư cung hạt nhựa tại Trung Quốc có thể tiếp tục duy trì, cộng với việc xung đột tại Trung Đông được giải quyết, sẽ sớm đưa giá hạt nhựa quay về quỹ đạo cũ.

Với Nhựa Tiền Phong, những lợi thế nhờ chiến lược chủ động tích trữ nguyên liệu sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua sóng gió thị trường ngắn hạn. Ngoài ra, kỳ vọng thoái vốn nhà nước thành công cũng sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp nhựa 60 năm tuổi này.

Trong khi đó, Chứng khoán Shinhan cho rằng, biên lợi nhuận của Nhựa Bình Minh sẽ tiếp tục bị đe dọa trong nửa cuối 2026 khi phải giảm giá bán, tăng chiết khấu để phục hồi công suất. Hiện tại, sau đợt điều chỉnh giá mới nhất, giá bán của Nhựa Bình Minh đã gần như quay trở lại giai đoạn trước khi xung đột Trung Đông nổ ra.

Chứng khoán Rồng Việt đánh giá, Nhựa Bình Minh đang thực hiện chính sách giá linh hoạt hơn và gắn với diễn biến chung của ngành nhựa xây dựng. Qua đó, việc gia tăng sản lượng sẽ là động lực chính của ông lớn này trong nửa cuối năm.