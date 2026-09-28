Giá cả leo thang, người tiêu dùng Mỹ vẫn mạnh tay chi tiền cho sở thích cá nhân

Phân tích mới nhất của Bank of America cho thấy “funflation” - thuật ngữ chỉ tình trạng lạm phát trong hoạt động vui chơi, giải trí - đang ngày càng hiện rõ tại Mỹ, nhưng người tiêu dùng vẫn chưa hề có ý định cắt giảm khoản chi tiêu này.

Trên thực tế, chi tiêu cho các sở thích cá nhân, bao gồm các hoạt động như nghệ thuật, thủ công, mua sắm đồ chơi, thiết bị thể thao hay cắm trại, đã tăng 7,9% trong tháng 8/2026 so với cùng kỳ năm trước, theo Bank of America.

Mức tăng nói trên cao gấp đôi tốc độ gia tăng số lượng giao dịch thực tế, vốn chỉ cộng 3,4%. Điều đó cho thấy người tiêu dùng không chỉ thực hiện nhiều giao dịch mua sắm liên quan đến sở thích mà còn chi nhiều tiền hơn cho những sở thích này.

Dữ liệu mới nhất từ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giải trí, bao gồm các sản phẩm video và âm thanh, thú cưng và dịch vụ chăm sóc thú cưng, đồ thể thao, nhiếp ảnh và các sản phẩm đọc sách giải trí, đã tăng 2,7% theo cơ sở hàng năm tính đến tháng 8/2026. Trong khi đó, doanh số tại các cửa hàng bán đồ thể thao, đồ dùng sở thích, nhạc cụ và sách đã tiến 10,7% vào cùng khoảng thời gian, vượt xa mức tăng 6% của tổng doanh số bán lẻ và dịch vụ ăn uống tại Mỹ trong cùng kỳ, theo Báo cáo thương mại bán lẻ hàng tháng sơ bộ của Cục Điều tra Dân số Mỹ.

“Khi giá cả tăng, người tiêu dùng có thể chuyển đổi giữa các hoạt động khác nhau. Nhiều sở thích thực hiện tại nhà có thể thay thế cho những kỳ nghỉ ở nước ngoài. Nấu đồ ăn tại nhà hơn có thể thay thế việc ăn ngoài. Vì vậy, mọi người có thể đang chi nhiều tiền hơn cho các sở thích cá nhân, và chi ít hơn cho những hoạt động mà các sở thích này có thể thay thế”, ông John Gathergood, giáo sư kinh tế tại Đại học Nottingham ở Anh, nói với CNBC.

Các chuyên gia phân tích của Bank of America lưu ý, dữ liệu thẻ của ngân hàng cho thấy mức tăng chi tiêu cho sở thích cá nhân trong những tháng gần đây nhiều khả năng xuất phát từ việc người dân giảm bớt hoặc cắt giảm ngân sách cho du lịch khi chi phí, đặc biệt là giá vé máy bay, tăng lên cao.

Trích dẫn dữ liệu liên bang mới được công bố, giá vé máy bay tại Mỹ đã vọt 26,5% so với năm 2025.

“Khi từ bỏ các dự định du lịch nước ngoài, người tiêu dùng có thêm một khoản tiền đáng kể để chi tiêu cho các sở thích cá nhân khác”, ông Gathergood nhấn mạnh.

Ông Dan Wasiolek, chuyên gia phân tích cổ phiếu cấp cao tại Morningstar, nhận xét rằng đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhanh xu hướng chuyển sang “chi tiền cho trải nghiệm” thay vì “sở hữu đồ vật”, ngay cả khi niềm tin của người tiêu dùng và khoản tiết kiệm đều đang chịu sức ép.

Ông Wasiolek lưu ý, tất nhiên các gia đình có thu nhập cao vẫn tiếp tục đi du lịch dù chi phí đắt đỏ hơn, còn những người Mỹ bình thường sẽ điều chỉnh lại kế hoạch hoặc chọn đi du lịch ngắn ngày.

Phân tích của Bank of America cũng chỉ ra rằng những người thuộc nhóm Millennials chi tiêu nhiều nhất cho các sở thích cá nhân, với mức chi tiêu trên mỗi người tiêu dùng cao hơn gấp đôi so với Gen Z, nhóm mà Bank of America xác định là có mức chi tiêu thấp nhất.

Đáng chú ý, chi tiêu cho trò chơi điện tử tính trên mỗi người tăng mạnh ở tất cả các nhóm tuổi trong 12 tháng tính đến tháng 8. Ngay cả Gen Z, thế hệ có mức tăng thấp nhất, cũng chi nhiều hơn 20% cho phân khúc này.