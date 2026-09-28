Thái Lan lên kế hoạch tăng dự trữ gạo, dầu cọ ứng phó El Niño

Thái Lan đề xuất tăng 30% dự trữ gạo chiến lược và 20% dự trữ dầu cọ thô. (Nguồn: The Nation)

Ngày 25/9, ông Wittayakorn Maneenet, Tổng Cục trưởng Cục Nội thương Thái Lan (DIT), cho biết cơ quan này đã xây dựng kế hoạch ứng phó với nguy cơ hạn hán do El Niño, trong đó đề xuất tăng lượng dự trữ gạo và dầu cọ thô nhằm bảo đảm an ninh lương thực và góp phần ổn định thị trường.

Đảm bảo an ninh lương thực, ổn định thị trường

Theo đề xuất, lượng gạo trong kho dự trữ chiến lược sẽ được tăng 30%, trong khi dự trữ dầu cọ thô tăng 20%. Động thái này nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu hụt nguồn cung và biến động giá trong nước.

Ông Wittayakorn cho biết, dù lượng gạo dự trữ trên toàn cầu hiện tăng, giá gạo vẫn chưa giảm. Điều này cho thấy nhiều quốc gia đang từng bước mua thêm gạo để tăng dự trữ, vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa chuẩn bị cho khả năng xảy ra hạn hán. Giá dầu cọ thô cũng chưa có dấu hiệu giảm.

Tuy nhiên, ông Wittayakorn khẳng định Thái Lan sẽ không đối mặt với tình trạng thiếu gạo và dầu cọ do El Niño, bởi nước này là một trong những quốc gia sản xuất lớn. Với lượng dự trữ hiện có, giá gạo và dầu cọ đóng chai được dự báo không tăng đáng kể do nguồn cung vẫn được bảo đảm.

Bên cạnh gạo và dầu cọ, các mặt hàng được Thái Lan đặc biệt theo dõi trong thời gian hạn hán là sắn và ngô. Đây là những sản phẩm mà Thái Lan vẫn phải nhập khẩu một phần do nguồn cung trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Cục Nội thương cũng đang triển khai các biện pháp kiểm soát giá đối với nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm sinh hoạt hằng ngày sử dụng nguyên liệu nông nghiệp đầu vào có thể chịu tác động của hạn hán, cùng một số mặt hàng nông nghiệp khác như cây lấy dầu.

Cơ quan này đã làm việc với các doanh nghiệp để theo dõi sát tình hình nguồn cung và giá cả. Gần đây, Cục Nội thương tổ chức cuộc họp với các nhà sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu như xà phòng, kem đánh răng và dầu gội, nhằm bảo đảm sản xuất đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện các doanh nghiệp chưa có kế hoạch tăng giá.

Tuy nhiên, ông Wittayakorn cho biết một số chương trình khuyến mại đã kết thúc, khiến giá một số sản phẩm có xu hướng tăng nhẹ. Cục Nội thương đề nghị các nhà bán buôn và bán lẻ luân phiên triển khai chương trình khuyến mại đối với một số mặt hàng được lựa chọn nhằm hỗ trợ người tiêu dùng.

Bốn hướng ưu tiên

Theo ông Wittayakorn, trong năm tài khóa 2026, Cục Nội thương Thái Lan tập trung vào bốn hướng chính.

Thứ nhất, quản lý sản lượng nông nghiệp thông qua lập kế hoạch từ sớm, tăng cường hợp tác, giảm các sản phẩm chất lượng thấp, đồng thời tìm kiếm các kênh thị trường và thương mại mới.

Thứ hai, phát huy cơ chế liên kết trong chuỗi giá trị đối với bốn sản phẩm gồm ngô làm thức ăn chăn nuôi, dầu cọ, sắn và chuối.

Thứ ba, hỗ trợ nông dân hướng tới sản xuất bền vững, trong đó có dự án lúa gạo chất lượng cao của chính phủ Thái Lan Khao Praneet và việc thiết lập điểm thu mua dừa tập trung.

Thứ tư, triển khai các chương trình hỗ trợ giảm chi phí sinh hoạt, trong đó có các hội chợ Thong Fah (Cờ xanh) và chương trình “Người Thái giúp người Thái Plus”. Các chương trình này đã giúp giảm tổng gánh nặng chi phí sinh hoạt khoảng 816,54 triệu Baht.

(theo The Nation Thailand)