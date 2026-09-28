Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo về công tác bảo dưỡng, sửa chữa trong hệ thống điện quốc gia

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài chủ trì Hội thảo toàn quốc về công tác bảo dưỡng, sửa chữa trong hệ thống điện quốc gia

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, công tác bảo dưỡng, sửa chữa đối với các nhà máy điện, lưới điện truyền tải và phân phối là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì khả dụng của nguồn điện và lưới điện, bảo đảm độ tin cậy của thiết bị và góp phần bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định.

Theo Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, trong thời gian tới, nguồn và lưới điện sẽ tiếp tục phải vận hành với cường độ cao. Bất kỳ sự cố nào xảy ra ở khâu phát điện hoặc trên lưới điện đều có thể gây khó khăn cho việc bảo đảm cung ứng điện. Tình trạng thiếu điện tại miền Bắc năm 2023, với những ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế, cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì cung cấp điện trong mọi điều kiện.

Trong quá trình vận hành hệ thống điện, công tác bảo dưỡng, sửa chữa không chỉ là vấn đề kỹ thuật của từng nhà máy hay từng công trình điện, mà có mối liên hệ chặt chẽ với phương thức vận hành hệ thống điện và yêu cầu cung ứng điện. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia với các đơn vị phát điện, truyền tải điện và phân phối điện, bảo đảm kế hoạch được lập, điều chỉnh và triển khai phù hợp với yêu cầu vận hành thực tế, đồng thời phải tính đến khả năng đáp ứng của hệ thống điện và yêu cầu cung ứng điện.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, các công tác tổ chức thực hiện và phối hợp giữa các đơn vị liên quan đến việc bảo đảm nhân lực, thiết bị, công nghệ và dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

Theo Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, công tác bảo dưỡng, sửa chữa đối với các nhà máy điện, lưới điện truyền tải và phân phối là một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì khả dụng của nguồn điện và lưới điện, bảo đảm độ tin cậy của thiết bị và góp phần bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định

Với sự tham gia của các đơn vị trong ngành điện và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại Hội thảo, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho rằng, đây là dịp để cùng nhìn nhận một cách đầy đủ hơn thực trạng công tác bảo dưỡng, sửa chữa từ khâu lập kế hoạch, phối hợp thực hiện đến tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa tại các nhà máy điện, lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối.

Theo đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tham dự Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, đánh giá thực trạng công tác lập và triển khai kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa đối với nguồn điện, lưới điện truyền tải và phân phối. Làm rõ những vấn đề trong công tác phối hợp giữa đơn vị vận hành hệ thống điện với các đơn vị phát điện, truyền tải và phân phối điện.

Thứ hai, trao đổi về công tác lập và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với Phương thức vận hành hệ thống điện, bảo đảm khả dụng của nguồn điện và lưới điện phục vụ cung ứng điện. Chia sẻ các kinh nghiệm trong tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa nhằm nâng cao độ tin cậy, khả dụng của thiết bị và hạn chế ảnh hưởng đến vận hành hệ thống điện.

Thứ ba, trao đổi về năng lực và khả năng hợp tác, đáp ứng yêu cầu về bảo dưỡng, sửa chữa của các doanh nghiệp trong nước.

Thứ tư, trao đổi, thảo luận các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cũng cho biết thêm, hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 61/2024/QH15. Nếu thực tiễn công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện đặt ra yêu cầu về bổ sung cơ chế, chính sách, các đơn vị có thể đề xuất để Bộ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự án Luật. Dự án dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ hợp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, năm 2026.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn, Hội thảo toàn quốc về công tác bảo dưỡng, sửa chữa trong hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương lần đầu tiên tổ chức sẽ tạo cơ hội để các đơn vị tăng cường có thể phối hợp, tận dụng năng lực của nhau trong bảo dưỡng, sửa chữa, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành nguồn và lưới điện.