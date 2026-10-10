Liên hoan văn nghệ quần chúng - lan tỏa văn hóa dân tộc Mông

Hội đồng nghệ thuật theo dõi, đánh giá tiết mục biểu diễn của các đoàn.

Tham gia Liên hoan có 11 đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 11 tỉnh: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Mỗi đoàn trình diễn 3 tiết mục thuộc các loại hình ca, múa, nhạc, với tổng thời lượng không quá 20 phút.

Tiết mục biểu diễn của đoàn Điện Biên.

Các tiết mục được chuẩn bị, dàn dựng công phu, khai thác chất liệu từ làn điệu dân ca, điệu múa dân gian và nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Qua đó, tái hiện đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, đồng thời thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Màn biểu diễn múa khèn độc đáo của đoàn Tuyên Quang.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Hội đồng nghệ thuật chấm điểm độc lập đối với từng tiết mục, tập trung vào nội dung, chủ đề, tư tưởng; nghệ thuật dàn dựng, biểu diễn; trang phục và đạo cụ. Đồng thời, chương trình được đánh giá tổng thể về bố cục, sự liên kết giữa các tiết mục, tính phong phú, sáng tạo và mức độ thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mông, trong đó chú trọng tỷ lệ, chất lượng các tiết mục nguyên gốc.

Đồng đảo người dân, du khách đến xem, cổ vũ.

Liên hoan là dịp để các đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc Mông đến Nhân dân, du khách, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy di sản văn hóa trong đời sống đương đại.