Đưa ẩm thực xứ Thanh sang nước bạn Lào

Chị Lê Thị Thanh và cửa hàng ăn sáng của gia đình.

Ngoài phố là thế, nhưng trong cửa hàng ăn sáng của vợ chồng chị Lê Thị Thanh, không khí lại tất bật. Bên bếp lò nghi ngút khói, chị Thanh luôn tay múc bột, tráng bánh và nướng thịt. Anh Phin Na Lon, chồng chị, phụ trách việc bưng bê đồ ăn cho khách. Các bàn gần như kín chỗ. Nhiều thực khách đến sau phải xếp hàng, nhưng ai cũng vui vẻ, kiên nhẫn, sẵn sàng chờ đợi để có thể được thưởng thức một món ẩm thực đặc trưng của Thanh Hóa: Bánh cuốn nóng.

Nói về cơ duyên trở thành dâu Lào, chị Thanh cho biết: Chị gặp chồng - anh Phin Na Lon, khi cả hai là sinh viên tại Trường Đại học Hồng Đức. Học xong, vì tình yêu với chàng sinh viên Lào hơn 2 tuổi, chị quyết định rời quê nhà, xã Thọ Long, sang Sầm Nưa theo chồng. 5 năm trước, bố mẹ chồng già yếu, con lại còn nhỏ, vợ chồng chị cùng xin nghỉ việc tại doanh nghiệp dầu khí.

Món bánh cuốn Thanh Hóa được thực khách tại Lào ưa chuộng.

Sau đó, chị Thanh quyết định mở cửa hàng bán đồ ăn sáng, với món ăn truyền thống của quê hương mình - bánh cuốn và bún chả. Nhờ bàn tay khéo léo của chị, món ăn Việt được bà con người Lào ưa chuộng, nên quán lúc nào cũng tấp nập thực khách ra vào.

“Mở hàng ăn tuy vất vả, nhưng vợ chồng em có thời gian chăm sóc bố mẹ và con cái. Hơn nữa, được giới thiệu món ăn quê mình đến người dân ở đây, em thấy cũng vui và ý nghĩa”, chị Thanh mỉm cười chia sẻ, trong lúc tay vẫn thoăt thoắt cuốn bánh và nướng thịt.

Ở tỉnh Hủa Phăn, có khá nhiều quán ăn của người Thanh Hóa. Đặc biệt, tại thị xã Sầm Nưa, đi qua con phố nào cũng có thể gặp những cửa hàng với món ăn đặc trưng phong vị Việt.

Anh Mai Xuân Duy năm nay 36 tuổi, quê ở xã Ngọc Lặc. Khi còn ở Việt Nam, anh từng học cao đẳng, chuyên ngành nấu ăn. Sang Lào, anh “hùn vốn” cùng các đồng hương, mở cửa hàng ăn sáng, chuyên món phở, bún.

Anh Duy (áo đen) chuẩn bị món phở phục vụ thực khách.

Trong căn bếp giản dị, mùi phở, mùi bún thơm lừng và ấm nóng. Anh Duy cùng người bạn luôn tay phục vụ khách. Thực đơn món ăn khá đa dạng, từ phở gà, phở bò cho đến bún riêu, bún cá...

“Các loại thịt ở Lào khá tươi ngon, giá thành lại rẻ, nên chúng tôi sử dụng nguyên liệu tại chỗ. Tuy nhiên, với một số loại nguyên liệu đặc trưng, như gia vị, thì chúng tôi phải vận chuyển từ Việt Nam sang. Hiện giờ, giao thông đi lại giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn cũng đã thuận tiện hơn rất nhiều. Buổi sáng gửi hàng từ Thanh Hóa, đến chiều chúng tôi đã nhận được ở Sầm Nưa”, anh Mai Xuân Duy chia sẻ.

Trong quán của anh, chúng tôi bắt gặp khá đông thực khách người Lào vào ăn sáng. Có những em bé chỉ 3, 4 tuổi cũng được theo chân bố mẹ đi thưởng thức món ăn Việt.

Giữa buổi sáng Sầm Nưa, trong tiết trời lành lạnh, được thưởng thức tô phở thơm lừng mùi quế, hồi và rau thơm, chợt thấy lòng ấm áp, như thể quê nhà Thanh Hóa đang ở rất gần.

Một gia đình người Lào thưởng thức món phở Việt.

Còn anh Bùi Văn Châu, 41 tuổi, thì không chỉ mang ẩm thực quê hương sang Lào, mà còn ở lại làm rể trên mảnh đất này. Sinh năm 1985, đến nay anh đã ở Sầm Nưa được 13 năm. Sang đây, anh mở quán ăn, đặt tên là Pan Pan, trong tiếng Lào nghĩa là may mắn. Quán của anh bán nhiều món Việt, từ đồ ăn bình dân cho đến các món đặc sản, sang trọng.

“Tôi có nhiều khách hàng người Lào. Họ đến ăn món Việt, thấy thích, rồi quay lại thêm nhiều lần nữa. Ở đây, chúng tôi không pha trộn, cũng không lai căng, mà giữ nguyên bản hương vị Việt cho các món ăn...”

Sang Lào vài năm, anh Bùi Văn Châu gặp và kết hôn với chị Chí, người dân tộc Mông, quê ở Sầm Nưa. Bây giờ, nước Lào trở thành quê hương thứ hai, nơi anh có một gia đình nhỏ. Còn chị Chí cũng đã quen với khẩu vị và cách nấu các món Việt, hỗ trợ đắc lực cho chồng trong việc kinh doanh, buôn bán.

Mỗi ngày, nhịp sống tại Sầm Nưa vẫn diễn ra bình yên, chậm rãi...

Trong các quán ăn, hương vị Việt cũng lặng lẽ, âm thầm lan tỏa, mang theo tình yêu và nỗi nhớ quê nhà của những người Thanh Hóa, tạo động lực để họ nỗ lực vươn lên trong hành trình mưu sinh trên đất bạn.