Đêm nhạc đặc biệt 'Thì ra là mơ' tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Giai điệu thấu cảm giữa những áp lực thời đại

Bước vào kỷ nguyên số với nhịp sống hối hả, con người ngày càng phải đối mặt với nhiều áp lực vô hình từ công việc, tài chính đến những biến động phức tạp của xã hội. Dù sống trong một thế giới phẳng với các phương tiện kết nối không giới hạn, nghịch lý thay, nhiều người lại rơi vào trạng thái cô đơn, lạc lõng ngay giữa đám đông.

Các vấn đề như trầm cảm, rối loạn âu lo hay kiệt sức tinh thần đang gia tăng, trở thành một thách thức lớn của y tế toàn cầu. Những tổn thương tâm lý thường không hiện hữu rõ ràng khiến người bệnh dễ nảy sinh tâm lý e ngại, che giấu thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ.

Chính trong bối cảnh đó, Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới 2026 đã đưa ra chủ đề "Lắng nghe người trong cuộc: Tiếng nói thật, thay đổi thực chất". Thông điệp này nhấn mạnh rằng để tạo ra những thay đổi tích cực, cộng đồng cần phá bỏ những định kiến xã hội, tạo ra một môi trường an toàn, bao dung để những người đang gặp vấn đề tâm lý được cất tiếng nói.

Hưởng ứng tinh thần ấy, ngày 10/10/2026, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã trở thành điểm hẹn của nghệ thuật và sự sẻ chia. Đêm hòa nhạc mang tên "Thì ra là mơ" đã được tổ chức như một sáng kiến văn hóa mang đậm tính nhân văn. Sự kiện không chỉ hướng tới việc chăm sóc sức khỏe tinh thần mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần trong xã hội hiện đại.

Sự hội ngộ của những nghệ sĩ lớn và dấu ấn nghệ thuật riêng biệt

Không chọn một nhà hát tráng lệ hay một sân khấu lộng lẫy, Ban tổ chức đã đưa âm nhạc vào một không gian đặc biệt: khuôn viên của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Sự kiện quy tụ những tên tuổi trong làng âm nhạc Việt Nam gồm nghệ sĩ Piano Phó An My, nghệ sĩ Saxophone Quyền Thiện Đắc và nhạc sĩ chuyển soạn Đặng Tuệ Nguyên.

Nghệ sĩ piano Phó An My biểu diễn tại đêm hòa nhạc “Thì ra là mơ”. Ảnh: Phạm Tân

Mỗi nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình đều mang theo một bản sắc nghệ thuật đã được khẳng định qua thời gian. Khán giả yêu nhạc không còn xa lạ với nghệ sĩ Phó An My, người đã dành nhiều năm miệt mài với con đường dùng âm nhạc cổ điển phương Tây để đối thoại cùng nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Tiếng đàn piano của chị luôn cuồn cuộn cảm xúc, mạnh mẽ nhưng cũng đầy chiêm nghiệm. Đồng hành cùng chị là nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, người mang dấu ấn đậm nét trong việc chắt lọc những giá trị văn hóa tinh túy của dân tộc để đưa vào không gian thính phòng một cách tinh tế.

Nghệ sĩ Phó An My và nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đồng hành cùng nhau trong đêm hòa nhạc. Ảnh: Phạm Tân

Trong khi đó, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc lại mang đến một luồng gió phóng khoáng, kết hợp những kỹ thuật điêu luyện của điệu Jazz thế giới với chất liệu âm nhạc truyền thống đậm đà bản sắc.

Nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc mang đến những giai điệu giàu màu sắc cho đêm hòa nhạc. Ảnh: Phạm Tân

Chương trình là sự kết hợp hài hòa giữa các tác phẩm kinh điển của nhân loại và những sáng tác mang tính thể nghiệm. Khán giả đã được thưởng thức các giai điệu vượt thời gian như Elegie in Eb Mino Op.3. No.1 của Rachmaninoff, những bản Waltz, Impromptu, Nocturne của Chopin, Ave Maria của J.S. Bach hay trích đoạn Moonlight của Beethoven. Xen kẽ với đó là những tác phẩm chuyển soạn Dream 1, 2, 3 và Luna - Nunong, tạo nên một dòng chảy âm nhạc dạt dào cảm xúc.

Đêm hòa nhạc “Thì ra là mơ” đưa nghệ thuật đến gần hơn với hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ảnh: Phạm Tân

Đêm diễn được những người thực hiện hình dung như một cuộc du hành, nơi tiếng đàn Piano và Saxophone song hành, dẫn dắt người nghe đi qua những miền đất xa lạ, nơi những nền văn hóa giao thoa và kể những câu chuyện không cần lời. Giữa hành trình đó, những chất liệu dân gian Việt Nam xuất hiện rất khẽ, như một nỗi nhớ thoáng qua khi ta đang ở một nơi rất xa.

Khi Y học và Nghệ thuật cùng hướng về con người

ThS.BSCKII. Vũ Ngọc Úy, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội chia sẻ về ý nghĩa của việc kết nối y học và nghệ thuật trong chương trình. Ảnh: Phạm Tân

Sự hiện diện của âm nhạc thính phòng tại một cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần mang một ý nghĩa biểu tượng. Chia sẻ về đêm nhạc, ThS.BSCKII. Vũ Ngọc Úy - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội chia sẻ, "Tối nay là một buổi tối khá đặc biệt đối với chúng tôi. Bởi một bệnh viện tâm thần vốn là nơi của khám bệnh, điều trị và chăm sóc người bệnh, hôm nay lại trở thành một không gian của âm nhạc. Nhưng có lẽ điều đó không quá xa lạ. Y học và nghệ thuật gặp nhau ở một điểm rất gần: đều hướng đến con người".

Với những người làm trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần, hai chữ lắng nghe có một ý nghĩa rất đặc biệt, bởi có những điều người bệnh có thể nói thành lời, nhưng cũng có những cảm xúc rất khó gọi tên. ThS.BSCKII. Vũ Ngọc Úy chia sẻ thêm: "Đôi khi, âm nhạc có thể đi đến những nơi mà lời nói chưa thể chạm tới".

Đêm nhạc "Thì ra là mơ" là một khoảng lặng cần thiết để âm nhạc cất lên, giúp những tâm hồn được gặp nhau và mỗi người có một khoảnh khắc trở về với chính mình.

Lời tri ân sâu sắc đến những người thầm lặng

Những túi quà được chuẩn bị sẵn dành tặng khách mời tham dự đêm hòa nhạc “Thì ra là mơ”. Ảnh: BTC

Bên cạnh giá trị nghệ thuật, đêm hòa nhạc còn là một lời tri ân chân thành gửi đến đội ngũ y tế. Sự kiện được dành tặng để bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc tới những người bác sĩ, điều dưỡng và những người đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cộng đồng. Đây là lời cảm ơn gửi tới những người đã chọn ở lại bên cạnh con người trong những thời khắc mong manh nhất, kiên nhẫn lắng nghe, chữa lành và gìn giữ niềm hy vọng.

Thông qua sự kiện văn hóa thiết thực này, các nghệ sĩ và Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã cùng nhau lan tỏa một thông điệp thiết yếu: Sức khỏe tâm thần cần được quan tâm, và mỗi con người cần được lắng nghe.

Đêm hòa nhạc khép lại, nhưng dư âm của sự sẻ chia và sức mạnh chữa lành của âm nhạc chắc chắn sẽ còn lưu lại trong lòng người tham dự, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng một tâm trí khỏe mạnh trong một thế giới nhiều biến động./.