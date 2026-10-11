Ban Văn hóa Trung ương tổ chức Hội thảo 'Văn hóa Phật giáo trong kỷ nguyên số' nhân kỷ niệm 45 năm thành lập

Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu khai mạc - Ảnh: Tiến Lộc

Chủ trì buổi gặp mặt có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương; Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN; Tiến sĩ Ngô Quốc Đông, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học và Tôn giáo học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết hướng tới chào mừng Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Ban Văn hóa Trung ương phối hợp cùng Viện Dân tộc học và Tôn giáo học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN, Báo Đại Đoàn Kết tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của công tác văn hóa Phật giáo, cũng như trao đổi, định hướng phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo trong bối cảnh mới.

"Ngay từ năm 1981, khi Trung ương Giáo hội được thiết lập với 6 ban, ngành, Ban Văn hóa đã là một trong những đơn vị chuyên môn nền tảng, góp phần gìn giữ, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Phật giáo Việt Nam trong đời sống dân tộc.", Hòa thượng Thích Thọ Lạc nhấn mạnh.

Các nhà báo, phóng viên đặt câu hỏi tại buổi gặp mặt báo chí - Ảnh: Tiến Lộc

Theo kế hoạch, trong hai ngày 17 và 18-10-2026, tại chùa Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình), Ban Văn hóa Trung ương cùng các đơn vị phối hợp sẽ tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm thành lập Ban và Hội thảo khoa học quốc gia, với chủ đề “Văn hóa Phật giáo trong kỷ nguyên số: Thực tiễn và định hướng phát triển”.

"Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà khoa học, chuyên gia và đội ngũ nhà báo, phóng viên góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Phật giáo, đồng thời phản ánh sâu rộng ý nghĩa của các hoạt động đến đông đảo Tăng Ni, Phật tử và công chúng.", Hòa thượng Trưởng ban Văn hóa T.Ư chia sẻ.

Lễ ra mắt sách Kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương - Ảnh: Tiến Lộc

Thông tin thêm, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang cho biết sự kiện được tổ chức tại chùa Tam Chúc nổi bật là các hoạt động triển lãm, thiền trà, tọa đàm, hội thảo khoa học, chương trình nhạc kịch cải lương về “Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận” và Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, các nhà báo, phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung, ý nghĩa và công tác tổ chức chương trình. Những vấn đề nêu ra đã được Ban Tổ chức trao đổi, giải đáp cụ thể, qua đó giúp các cơ quan báo chí có thêm thông tin để tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của chuỗi hoạt động đến công chúng.

Hai cuốn sách “Văn hóa Phật giáo Việt Nam: Thống nhất trong đa dạng” và “Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN: 45 năm một chặng đường phát triển” do Hòa thượng Thích Thọ Lạc làm chủ biên - Ảnh: Tiến Lộc

Dịp này, Ban Văn hóa Trung ương cũng ra mắt hai cuốn sách “Văn hóa Phật giáo Việt Nam: Thống nhất trong đa dạng” và “Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN: 45 năm một chặng đường phát triển (1981-2026)” do Hòa thượng Thích Thọ Lạc làm chủ biên.