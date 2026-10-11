Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam﻿, ngày 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) diễn ra Liên hoan Nhóm nhảy thanh niên, sinh viên năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Liên hoan do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức nhằm tạo tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, hiện đại dành cho thanh niên, sinh viên trên địa bàn TP.Hà Nội; đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, tự tin và khả năng sáng tạo của thanh niên, sinh viên; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong giới trẻ thủ đô

Liên hoan Nhóm nhảy thanh niên, sinh viên năm 2026 với chủ đề “Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi﻿ - Tự hào Thanh niên Việt Nam” thu hút hơn 20 đội, nhóm nhảy đến từ nhiều trường đại học, học viện, cao đẳng, trường THPT và nhóm nhảy tự do, cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mỗi nhóm từ 5 – 20 thành viên.

Tại Liên hoan, các nhóm đã mang đến nhiều thể loại, phong cách nhảy, như Hip-hop, Breaking, Popping, Locking, Waacking, Dancehall, K-pop dance, Contemporary, Jazz, Urban, Freestyle đến Cover dance, cùng nhiều hình thức kết hợp.

Trên nền nhạc Việt Nam, mashup, remix..., các nhóm, đội nhảy đã mang đến nhiều vũ điệu sôi động được đầu tư công phu về ý tưởng, biên đạo lẫn trang phục.

Đặc biệt, nhiều đội đã kết hợp khéo léo giữa vũ đạo hiện đại với sắc màu văn hóa truyền thống dân tộc.

Qua ngôn ngữ vũ đạo và âm nhạc, các đội đã thể hiện vẻ đẹp của tuổi trẻ, tình yêu quê hương, đất nước; các giá trị văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp con người Việt Nam; tinh thần tự tôn, tự hào dân tộc, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, những thành tựu của đất nước và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc﻿, truyền thống tốt đẹp; tình bạn, tinh thần đoàn kết, khát vọng, ước mơ và những giá trị tích cực của đời sống thanh niên đương đại.

Đội RainBow Crew đến từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giành giải Nhất Liên hoan.

Không khí dưới khán đài náo nhiệt không kém khi thu hút đông đảo các bạn sinh viên, người dân cùng rất nhiều du khách vây kín khu vực biểu diễn.