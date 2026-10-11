Chi tiết Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo TPHCM) vừa thông tin chính thức về tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Ban Chỉ đạo nêu rõ: Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Theo đó, Lễ dâng hoa, dâng hương, Lễ viếng và Lễ truy điệu diễn ra sáng 14/10. Cụ thể, lúc 7h30 sẽ diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Đến 8h, Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ được cử hành tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ dự kiến diễn ra lúc 10h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình).

Trước đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” diễn ra tối 13/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Các lực lượng luyện tập các nghi thức để chuẩn bị cho buổi lễ chính thức diễn ra vào ngày 14/10 tới.

Ban Chỉ đạo TPHCM cho biết số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).

Theo kế hoạch, có khoảng 200 đại biểu tham dự buổi lễ.

Lộ trình đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Ban Chỉ đạo cũng thông tin về lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ ngay sau Lễ truy điệu. Theo đó, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (quãng đường dự kiến khoảng 26km) gồm 4 đợt: Đợt 1 dự kiến xuất phát khoảng 8h45, các đợt 2-3-4 tiếp tục di chuyển và hoàn thành việc di chuyển trong ngày 14/10.

Lộ trình di chuyển dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng; lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua có thể cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ban Chỉ đạo lưu ý việc tổ chức để nhân dân tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ phải bảo đảm trang nghiêm, an toàn; không gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.