Tác giả - Tác phẩm: Nhà thơ Bằng Việt

Nhà thơ Bằng Việt.

Nhà thơ Bằng Việt sinh năm 1941 tại Huế, nguyên quán ở tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc thành phố Hà Nội. Năm 1965, ông tốt nghiệp Đại học Luật tại Liên xô, về nước công tác tại Viện Luật học, rồi xung phong vào Trường Sơn làm phóng viên mặt trận. Sau năm 1975, ông tham gia 4 khóa Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, 2 khóa là Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, rồi chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật; làm Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuậtViệt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, Tổng Biên tập báo Người Hà Nội... Ông đã xuất bản 13 tập thơ cùng nhiều tập thơ dịch, biên khảo, nghiên cứu; được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001 và nhiều giải thưởng khác.

Nhà thơ Bằng Việt thuộc thế hệ các nhà thơ chống Mỹ cứu nước và là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Việt Nam đương đại. Ông là nhà thơ, nhà hoạt động chính trị - xã hội có nhiều đóng góp cho Thủ đô Hà Nội. Năm 2016, ông được bầu là Công dân Thủ đô Ưu tú. Tháng 10/2026, ông được trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội ở hạng mục Giải thưởng Lớn. Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh xin giới thiệu chùm thơ viết về Hà Nội của nhà thơ Bằng Việt.

Một chút thầm thì…

Nơi tựu trường ngày thơ, trang giấy thơm đầu thu

Tán bàng vô tư không quên được bao giờ,

Chuông xe điện trong màn sương rạng sớm

Và nắng nhỏ trên hàng cây rét muộn

Có thể nào không xui tôi nhớ em?

Qua năm tháng chiến tranh, nét dầu dãi dần quen

Những con đường phòng không, hầm ngổn ngang gạch đá

Em đã vào ca đêm, việc cần cù vất vả,

Nắm bàn tay sương giá, lại thương em!

Nơi hò hẹn ban đầu, ta chẳng thể nào quên

Bao từng trải về sau càng gắn liền ta lại...

Thành phố của tình yêu tươi tắn mãi

Nơi cuối cùng lắng lại, hóa hồn tôi!

Hoa tường vi

Trưa lặng thầm, hoa tường vi thức dậy,

Nắng đọng mật ngọt ngào, ngỡ vốc được trên tay,

Những vỉa hè ngân vang trong lòng thành phố

Những thao thức ngây thơ trong mắt lại dâng đầy!

Lại thấy lại một màu trời nguyên vẹn

Thuở đứng trước Hồ Tây, mười sáu tuổi rụt rè,

Lại thấy lại một chòm sao xa lắc

Mở trên đầu bao bí ẩn si mê…

Lại thấy lại góc sân với đầu hồi yên tĩnh

Chuông xe điện leng keng, vị kẹo kéo ngọt bùi,

Lại chợt nghĩ tuổi thơ là bất biến,

Khoảng vườn nhỏ trốn tìm bao sung sướng nhỏ nhoi...

... Vẫn như có y nguyên mọi điều từng bỏ mất

Thơ - đã tưởng qua đi, bỗng lại khiến se lòng...

Thơ có giống như em, giữa cuộc đời quá tỉnh?

Thơ có gì đích thực với tôi không?...

Sen Hồ Tây

Minh họa: Hà Huy Chương.

Anh đi mười năm trở lại

Phố xá làm anh bất ngờ,

Nhưng riêng chỉ đường sen ấy

Một đời anh vẫn ngẩn ngơ,

Cuối thu, sen tàn lá rụng

Anh như hóa đá ven hồ!

Chồng chất sắc màu khối phố

Riêng anh thiếu vắng mùi sen,

Mùi hương tuổi thơ vĩnh viễn

Cũ càng, tình nghĩa không quên,

Hương thơm đầu đời Hà Nội

Chỉ từ xa, đủ khát thèm!

Anh đi mười năm trở lại

Làng hoa biến mất như đùa!

Ví thử hồ sen cạn nốt

Làm gì cho thấy ngày xưa?...

Bách thảo

Bách thảo hồn xưa cũ

Công viên đã quá già

Hoa còn gì đâu nữa

Lá khô đầy lối qua!

Ngựa voi về vườn Láng

Núi rêu phong một mình

Hàng rong chiều quạnh vắng

Leo lét ngọn đèn xanh.

Nhưng có phải không em

Có một thời, ở đó...

Có một mùa, ánh trăng...

Có một chiều, tuổi nhỏ...

Thế đủ là tất cả,

Dẫu công viên đã già

Dẫu cây giờ trụi lá

Dẫu cỏ giờ không hoa!