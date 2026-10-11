Độc đáo lễ cúng cầu an của đồng bào Chăm ở Lâm Đồng

Hàng năm, vào khoảng tháng 7 theo lịch Chăm (tương ứng tháng 10 Dương lịch), đồng bào Chăm ở Lâm Đồng lại tưng bừng tổ chức lễ hội Katê.

Điều để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách khi tận mắt chứng kiến lễ hội đó là lễ cúng cầu an dưới chân tháp Po Sah Inư. Theo các bậc chức sắc của người Chăm tại Lâm Đồng, nghi lễ này nhằm tưởng nhớ tổ tiên, các vị thần linh (như Nữ thần Pô Ina Nagar, Pô Klong Garai, Pô Rômê... Cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu cho gia đình bình an, con cái học hành và làm ăn thuận lợi...

Để chuẩn bị cho lễ cúng cầu an, các gia đình và chức sắc chuẩn bị chu đáo mâm lễ gồm trầu cau, hoa quả, bánh truyền thống (như bánh tét, bánh gừng), cơm, canh, rượu và trang trí trên các kệ lễ như Thônla hoặc Cổ bồng.

Những người phụ nữ hối hả đội mâm lễ vật trên đầu di chuyển quãng đường dài để lên đến tháp Po Sah Inư và dâng lễ để thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với tổ tiên, ông bà.

Điều đặc biệt, chuối được mang đi cúng tại đây được gọt bỏ đầu và râu. Việc này là một quy định bắt buộc mang ý nghĩa tâm linh và thẩm mỹ sâu sắc thể hiện sự tinh khiết và sạch sẽ tối đa và tôn kính thần linh. Người Chăm chú trọng vào tính nguyên bản nhưng phải được tinh chế, dọn sạch những phần thừa thãi để đạt đến độ thanh tịnh cao nhất khi hành lễ.

Để có mâm cúng chu đáo, chỉn chu, nhiều người phụ nữ lớn tuổi kỳ công chuẩn bị nguyên vật liệu trước đó vài ngày. Bà Nguyễn Thị Lê (70 tuổi, ở xã Hàm Thuận Bắc) cho biết mâm cúng cầu an hàng năm không thể thiếu bánh gừng. Để làm được bánh này, bà phải chọn những củ gừng tốt nhất, đem giã nhuyễn rồi ngào với bột, trứng gà, đường và một ít men rượu. Tiếp đến là dùng tay nặn bột thành hình thù của củ gừng rồi đem chiên lên. Bánh này tượng trưng cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sau khi chiên xong, bánh gừng được xếp ngay ngắn với chuối và bánh tét để dâng lên tổ tiên, ông bà.

Đông đảo bà con cùng nhau kéo về tháp Po Sah Inư để cúng cầu an. Đây cũng là dịp để mọi người trò chuyện, chia sẻ câu chuyện cuộc sống với nhau sau 1 năm.

Không khí vui tươi lan tỏa khắp nơi trong dịp lễ này.

Lễ cúng bắt đầu từ 16h chiều tới tối khuya. Tuy nhiên từ trưa, mọi người đã hối hả dâng mâm cúng của gia đình mình lên chân tháp Po Sah Inư (phường Phú Thuỷ) để có được vị trí trang trọng trước cửa tháp thiêng.

Cả chuối, gà vịt, gạo, trứng... đều là vật phẩm do người dân trồng và nuôi lớn. Để dâng lên tổ tiên, mọi nhà đều chọn những buồng chuối, chú gà đẹp nhất để cúng tổ tiên.

Khi mặt trời ngã bóng về chiều, bà con vây quanh tháp Po Sah Inư và bắt đầu nghi lễ cúng cầu an.

Thầy cúng bắt đầu với các nghi thức múa mừng, thỉnh mời thần linh… Cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Bên dưới, bà con ai nấy đều thành tâm và khấn nguyện theo tiếng trống, kèn.

Trống Ghi-năng, trống Paranưng, kèn Saranai… đặc trưng không thể thiếu trong các lễ hội của đồng bào Chăm.

Nghi lễ thu hút nữ du khách nước ngoài.

Trẻ em chăm chú theo dõi nghi lễ cúng cầu an.

Mỗi năm, lễ hội Katê của người Chăm tại Lâm Đồng thu hút hàng ngàn người dân và du khách về tham dự. Đây là nét đẹp văn hóa riêng, độc đáo của bà con nơi đây.