Kết nối sản phẩm du lịch để kéo dài thời gian lưu trú

Các đơn vị lữ hành trải nghiệm, khảo sát sản phẩm du lịch ở Huế. Ảnh: Hội Lữ hành

Nhiều sản phẩm nhưng thiếu kết nối

Trong các hội nghị, diễn đàn về phát triển du lịch tại Huế, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu từng nhấn mạnh lợi thế về tài nguyên du lịch của địa phương. Huế sở hữu hệ thống di sản văn hóa, cảnh quan đặc sắc và đa dạng tài nguyên để xây dựng các sản phẩm du lịch. Đây là lợi thế để Huế phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa trải nghiệm.

Không chỉ từ góc nhìn chuyên gia, những du khách từng nhiều lần đến Huế cũng đánh giá thành phố không thiếu sản phẩm du lịch. Anh Dương Duy Sơn, du khách Hà Nội cho rằng: “Huế là thành phố có di sản văn hóa đặc sắc với hệ thống di tích, sông Hương, các tuyến đường thủy, phố đi bộ, không gian nghệ thuật, làng quê, làng nghề, đầm phá, biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, khách phải tìm hiểu kỹ mới biết, còn lâu nay chủ yếu chỉ nghe nhiều về di sản”.

Thực tế, mỗi sản phẩm du lịch đều có sức hút riêng. Đại Nội và hệ thống lăng tẩm tạo nên nền tảng của du lịch di sản. Sông Hương mang đến lợi thế về cảnh quan và trải nghiệm đường thủy. Phố đi bộ và các chương trình nghệ thuật mở rộng không gian hoạt động về đêm. Đầm phá và biển tạo ra dư địa cho du lịch sinh thái, cộng đồng và khám phá thiên nhiên. Trong khi đó, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng mở thêm hướng tiếp cận nhóm khách tìm kiếm sự thư giãn, phục hồi và du lịch chậm.

Song, dưới góc nhìn kinh tế phát triển, câu hỏi quan trọng không chỉ là Huế có bao nhiêu điểm đến, mà là những điểm đến đó đang tạo ra bao nhiêu ngày lưu trú, mức chi tiêu và cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Trải nghiệm các công đoạn tạo ra một sản phẩm thủ công.

Nhiều năm liền, du lịch Huế vẫn trăn trở bài toán tăng chi tiêu và thời gian lưu trú của khách. Thực tế, việc nhiều du khách đến Huế, tham quan một vài điểm di tích, thưởng thức ẩm thực, lưu trú một đêm rồi rời đi vẫn khá phổ biến. Điều này phần nào cho thấy, Huế không thiếu điểm tham quan, nhưng các điểm đến chưa tạo được chuỗi trải nghiệm đủ hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú, tạo ra giá trị gia tăng.

Đặt vấn đề về công tác giới thiệu sản phẩm điểm đến, ông Vũ Văn Chương, Phó Chủ tịch Hội Lữ hành thành phố nhìn nhận, cách truyền thông, quảng bá, giới thiệu điểm đến ở Huế chưa thực sự hiệu quả.

Nhìn thực tiễn hoạt động quảng bá điểm đến, các sản phẩm du lịch của Huế vẫn thường được nhiều đơn vị giới thiệu theo cách liệt kê: có di sản, sông Hương, phố đi bộ, biển, đầm phá, ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật. Cách tiếp cận này phù hợp với quảng bá hình ảnh, nhưng chưa đủ hình thành lời mời trải nghiệm hấp dẫn để khách lựa chọn.

Thực ra, một bãi biển, khu vực đầm phá, làng nghề hay không gian văn hóa chưa phải là sản phẩm hoàn chỉnh. Sản phẩm chỉ hình thành khi có tuyến trải nghiệm, thời gian phục vụ, nhân sự vận hành, phương án di chuyển, dịch vụ ăn uống, tiêu chuẩn an toàn, giá bán và kênh phân phối. Sự “phân mảnh” không chỉ khiến du khách khó lựa chọn mà còn làm doanh nghiệp khó bán những gói sản phẩm có giá trị cao, các điểm đến khó chia sẻ dữ liệu và cộng đồng địa phương khó tham gia ổn định vào chuỗi cung ứng.

Sự kết hợp dịch vụ tham quan, mua sắm là một phần cần có trong chuỗi hoạt động du lịch.

Muốn phát triển du lịch bền vững, thay vì chỉ giới thiệu từng điểm đến riêng lẻ, Huế cần tăng cường kết nối các sản phẩm hiện có thành những chuỗi trải nghiệm phù hợp với từng nhu cầu của du khách.

Cần hành trình chuyển tiếp hợp lý

Hiện nay, du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm cụ thể gắn với câu chuyện và đặc trưng của điểm đến. Như cách anh Phạm Ngọc, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ du lịch Thuận Hóa chia sẻ, câu chuyện và trải nghiệm chính là “linh hồn” của điểm đến.

Muốn kéo dài thời gian lưu trú, Huế không chỉ cần thêm các sản phẩm riêng lẻ mà quan trọng hơn là tạo được sự kết nối giữa các sản phẩm. Những người làm du lịch cần chuyển từ cách giới thiệu tài nguyên sang thiết kế, đóng gói (kết hợp nhiều dịch vụ, trải nghiệm thành một sản phẩm hoàn chỉnh) và vận hành các chuỗi trải nghiệm có thể bán ngay trên thị trường.

Từ hệ thống sản phẩm hiện có, các đơn vị có thể xây dựng một số hành trình mẫu 2 - 3 ngày. Chẳng hạn, với nhóm khách lần đầu đến Huế, ngày đầu có thể dành cho Đại Nội, các lăng vua Nguyễn và trải nghiệm ẩm thực cung đình hoặc ẩm thực địa phương vào buổi tối. Ngày thứ hai kết nối với trải nghiệm trên sông Hương, tham quan làng nghề, không gian văn hóa hoặc chương trình nghệ thuật về đêm. Nếu lưu trú 3 ngày, hành trình có thể mở rộng đến đầm phá Tam Giang, biển Thuận An hoặc một làng quê, trải nghiệm làm các sản phẩm địa phương.

Điều quan trọng là các điểm đến không chỉ được đặt cạnh nhau mà phải tạo thành một hành trình có sự chuyển tiếp hợp lý từ di sản, đô thị đến thiên nhiên và đời sống cộng đồng. Mỗi hành trình cần có lịch trình, thời lượng tham quan, phương tiện di chuyển, điểm ăn uống, lưu trú và hoạt động buổi tối cụ thể để doanh nghiệp có thể bán ngay cho khách.

Khách tham quan thưởng thức đặc sản Huế.

Cách đóng gói cũng cần dựa trên từng nhóm nhu cầu. Với gia đình, có thể xây dựng gói “Huế di sản và trải nghiệm”, gồm tham quan Đại Nội, đi thuyền trên sông Hương, thưởng thức ẩm thực và tham gia hoạt động phù hợp với nhóm gia đình. Với khách trẻ, sản phẩm có thể kết hợp tham quan di tích vào ban ngày, khám phá phố đi bộ, không gian nghệ thuật, show diễn, ẩm thực đường phố và trải nghiệm đêm. Trong khi đó, nhóm khách trung niên hoặc khách có nhu cầu nghỉ dưỡng có thể lựa chọn hành trình chậm, gồm tham quan một số di tích tiêu biểu, chăm sóc sức khỏe, thưởng trà, thưởng thức ẩm thực và nghỉ tại khu vực yên tĩnh. Từ một hành trình khung, doanh nghiệp có thể phát triển các phiên bản tiết kiệm, tiêu chuẩn và cao cấp, để khách lựa chọn hoặc tự lắp ghép từng dịch vụ.

Để những gói sản phẩm này có tính thương mại, mỗi chương trình cần được xây dựng với giá bán và điều kiện sử dụng rõ ràng. Các đơn vị tham gia cũng cần thống nhất thời gian đón khách, chất lượng phục vụ, mức giá hoa hồng và phương án xử lý khi khách hủy hoặc thay đổi lịch trình.

Để vận hành các chuỗi sản phẩm này, cần có một đơn vị hoặc nhóm doanh nghiệp chịu trách nhiệm điều phối chung. Cơ quan quản lý du lịch có thể hỗ trợ xây dựng bộ thông tin thống nhất, bản đồ hành trình, danh sách cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn và nền tảng đặt tour trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ. Doanh nghiệp lữ hành kết nối các điểm tham quan, cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và cộng đồng địa phương thành từng gói cụ thể. Các điểm đến cần cam kết về giờ mở cửa, chất lượng dịch vụ và khả năng đón khách. Khi mỗi chuỗi có người điều phối, lịch trình rõ ràng và sản phẩm bán được trên thị trường, Huế mới có thể biến hệ thống điểm đến phong phú thành những kỳ nghỉ dài ngày, thay vì chỉ tạo ra các chuyến tham quan ngắn.