Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của địa phương. Khèn Mông từ lâu đã trở thành nhạc cụ truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tinh thần và tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Mông. Tiếng khèn không chỉ thể hiện tâm tư, tình cảm, khát vọng về cuộc sống tốt đẹp mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng. Nghệ thuật khèn Mông được lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành nét văn hóa đặc sắc cần được gìn giữ và phát huy trong đời sống hiện đại.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trong đêm khai mạc lễ hội.

Các đội tham gia lễ hội nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức.

Phát biểu khai mạc lễ hội, lãnh đạo UBND xã Lê Lợi nhấn mạnh, việc tổ chức Lễ hội Khèn Mông lần thứ I là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các bản trên địa bàn xã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thể hiện tài năng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Đội văn nghệ bản Pề Ngài biểu diễn tiết mục múa khèn Mông tại lễ hội.

Thi bắn nỏ nữ tại lễ hội.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú, mang đậm bản sắc đồng bào dân tộc Mông như: thi biểu diễn khèn, múa khèn, giới thiệu không gian văn hóa, ẩm thực truyền thống và tổ chức các trò chơi dân gian. Các hoạt động tạo không khí vui tươi, đoàn kết, thu hút sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên và nhân dân. Đây cũng là cơ hội để du khách tìm hiểu, trải nghiệm những nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao.

Các vận động viên thi đẩy gậy tại lễ hội.

Nội dung thi kéo co diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều vận động viên tham gia.

Thông qua lễ hội, xã Lê Lợi tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; khuyến khích các nghệ nhân truyền dạy nghệ thuật khèn Mông cho thế hệ trẻ. Đồng thời, tăng cường giao lưu văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế văn hóa bản địa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Lê Lợi ngày càng phát triển.