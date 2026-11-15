Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Chiềng Tương.

Các đại biểu dự ngày hội.

Bản Chiềng Tương được thành lập tháng 6/2026 trên cơ sở sáp nhập 2 bản Pa Kha 1 và Pa Kha 2, hiện có 309 hộ, 1.532 nhân khẩu; với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân trong bản tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Trong năm, bản có 17 hộ thoát nghèo, trong đó có 5 hộ viết đơn xin thoát nghèo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên với 2 đội văn nghệ và 2 đội thể thao.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân bản Chiềng Tương.

Xã Lóng Phiêng tặng quà cho nhân dân bản Chiềng Tương.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính đã chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tặng quà của đơn vị cho Ban quản lý và nhân dân bản Chiềng Tương. Cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lóng Phiêng trao quà cho bản Chiềng Tương.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa bản Chiềng Tương.

Thi kéo co tại ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, như: Kéo co, đẩy gậy, ném pa pao. Các hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Qua đó, tạo động lực để nhân dân tiếp tục chung sức xây dựng bản làng ngày càng đổi mới, văn minh, giàu đẹp./.