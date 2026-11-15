'Lụa đào nhuộm dáng' kết nối giá trị truyền thống với thời trang đương đại

Hoa hậu Ngọc Hân tham gia trình diễn. Ảnh: Hồng Giang

Điểm nhấn của “Lụa đào nhuộm dáng” nằm ở các bộ sưu tập độc đáo, ấn tượng đến từ các sinh viên tài năng của 5 cơ sở đào tạo nghệ thuật và thiết kế hàng đầu như: Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Mở Hà Nội; Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Trường Đại học Mỹ thuật và Công nghiệp Hà Nội.

Thiết kế đến từ Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội.

Những tác phẩm xuất sắc được các nhà thiết kế trẻ "thai nghén" qua quá trình học tập, nghiên cứu và thực hành nghệ thuật nghiêm túc. Thông qua từng phom dáng, chất liệu, màu sắc, cùng đường nét tinh tế, mỗi thiết kế là một lát cắt thể hiện góc nhìn, dấu ấn cá nhân cùng sự giao thoa giữa giá trị văn hóa truyền thống với ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Mỗi thiết kế được lựa chọn trình diễn tại chương trình là sự nỗ lực sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ. Ảnh: Hồng Giang

Không dừng lại ở việc giới thiệu những bộ trang phục đơn thuần, chương trình còn mở ra một góc nhìn mới mẻ về thời trang như một ngôn ngữ lưu giữ ký ức văn hóa, nghệ thuật và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ. Đây cũng là nhịp cầu kết nối chặt chẽ giữa giáo dục, nghệ thuật và đời sống văn hóa đô thị, đưa thời trang sáng tạo đến gần hơn với công chúng.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Đông đảo khán giả tham dự chương trình. Ảnh: Hồng Giang

Bộ sưu tập lấy màu xanh - trắng làm chủ đạo. Ảnh: Hồng Giang

Các thiết kế cho thấy góc nhìn độc đáo của các nhà thiết kế trẻ. Ảnh: Hồng Giang

Những thiết kế kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống và hiện đại. Ảnh: Hồng Giang

Thần thái cuốn hút cùng kỹ năng trình diễn tốt của những người mẫu góp phần làm nên thành công của chương trình. Ảnh: Hồng Giang

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 có chủ đề "Thăng Long Kẻ Nghệ - Kinh tế Sáng tạo", diễn ra trong 16 ngày, từ ngày 13 đến ngày 28-11-2026, với 150 hoạt động, thu hút sự gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia, trong đó có gần 100 nghệ sĩ quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, đến từ 21 quốc gia. Gala bế mạc "Hà Nội, Những Vang Động" sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 28-11 tại chợ Đồng Xuân.