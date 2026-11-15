Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô lớn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày Văn hoá Việt Nam

Hòa chung không khí Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026, thành phố Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch quy mô lớn từ ngày 13 đến 30/11, mang đến nhiều trải nghiệm đặc sắc cho người dân và du khách.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra vào lúc 20h ngày 21/11 tại Công viên 30/4 (phường Phú Lợi).

Thả đèn nước và ghe Cà Hâu - sự kiện điểm nhấn của Lễ hội Óoc Om Bóc. Ảnh: H.Biển

Trước đó, từ 18h cùng ngày, trên sông Maspéro sẽ diễn ra hoạt động trình diễn thả 23 đèn nước và 4 ghe Cà Hâu, phục vụ người dân, du khách đến hết ngày 23/11.

Tối 23/11, tại chùa Kh'leang (phường Sóc Trăng), nghi thức Lễ Cúng Trăng kết hợp trình diễn đâm cốm dẹp truyền thống sẽ được tổ chức, giới thiệu những phong tục, tập quán đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer.

Đặc biệt, Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 tranh Cúp Nhựa Bình Minh diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 trên sông Maspéro, quy tụ 84 đội ghe tham gia tranh tài, gồm 67 đội nam và 17 đội nữ.

Một sự kiện đáng chú ý khác là Festival quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 25/11 tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế). Với chủ đề “Hạt gạo xanh - Vươn tầm quốc tế”, chương trình khai mạc lúc 20h ngày 22/11, kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp vào 21h30 cùng ngày.

Bên cạnh các sự kiện trọng tâm, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống cũng được tổ chức trong dịp này. Nổi bật là chương trình biểu diễn đờn ca tài tử tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ; các suất diễn vở cải lương “Tiếng hò sông Hậu” tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật thành phố; Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 24/11 tại Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi).

Các hoạt động trưng bày, triển lãm cũng góp phần làm phong phú không gian văn hóa của thành phố. Triển lãm sách với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” diễn ra từ ngày 16 đến 30/11 tại Thư viện thành phố và các cơ sở Vị Thanh, Sóc Trăng, giới thiệu những ấn phẩm, tư liệu về văn hóa Việt Nam và quá trình phát triển văn hóa Cần Thơ, kết hợp ứng dụng công nghệ số.

Đua ghe Ngo luôn là hoạt động được người dân và du khách đến với thành phố Cần Thơ mong chờ. Ảnh: Phạm Trung

Tại Bảo tàng thành phố, hoạt động trưng bày chuyên đề từ ngày 19 đến 25/11 giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật về di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, qua đó tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông qua chuỗi sự kiện, thành phố Cần Thơ không chỉ tạo điểm nhấn trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, mà còn hướng tới tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn; đồng thời quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng du lịch của thành phố đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.