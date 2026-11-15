Lo thiếu tuyết tại 'làng tuyết' nổi tiếng Trung Quốc

Tuyết tan dần tại Tuyết Hương ngay sau trận tuyết đầu mùa đầu tháng 11 do thời tiết ấm dần. Ảnh: Sina.

Ngày 13/11, một blogger Trung Quốc đăng tải video ghi lại khung cảnh tại khu du lịch Tuyết Hương (Xuexiang), thuộc thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, kèm lời cảnh báo du khách không nên vội đến đây ngắm tuyết.

Theo Upstream News, hình ảnh trong video cho thấy những con đường tại khu du lịch gần như không có tuyết phủ, một số đoạn ẩm ướt, chỉ còn sót lại ít tuyết ven đường. Khung cảnh khác xa những mái nhà phủ tuyết trắng xóa, tạo thành hình nấm đặc trưng vốn làm nên danh tiếng của Tuyết Hương.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người đặt câu hỏi về tính xác thực của những hình ảnh tuyết trắng được quảng bá trên các buổi phát trực tiếp, trong khi nhiều ý kiến cho rằng thời tiết ấm lên những ngày gần đây đã khiến tuyết tan nhanh.

Ngày 14/11, nhân viên khu du lịch xác nhận phần lớn tuyết tích tụ trước đó đã tan do nhiệt độ tăng cao, khiến cảnh quan mùa đông đặc trưng chưa hình thành ổn định.

"Đợt tuyết gần nhất rơi vào ngày 6-7/11, nhưng hiện gần như đã tan hết", nhân viên cho biết.

Những mái nhà phủ tuyết mịn như bánh tại làng Tuyết Hương, Hắc Long Giang, Trung Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Nguyễn Thùy Trang.

Theo đại diện khu du lịch, Tuyết Hương dự kiến mở cửa đón khách mùa đông từ ngày 19/11. Tuy nhiên, việc du khách có được ngắm tuyết vào thời điểm này hay không vẫn phụ thuộc vào diễn biến thời tiết. Do đặc điểm vi khí hậu của khu vực, thời điểm tuyết rơi khó dự đoán chính xác.

Nhân viên khuyến nghị những người muốn chiêm ngưỡng cảnh tuyết đẹp nhất nên lựa chọn khoảng thời gian từ giữa hoặc cuối tháng 12 đến cuối tháng 1 năm sau, đồng thời kiểm tra tình hình thực tế trước khi khởi hành.

Tình trạng thiếu tuyết cũng được các cơ sở lưu trú địa phương xác nhận. Theo khảo sát, nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại Tuyết Hương vẫn còn phòng trống, với giá một số phòng dao động 70-200 nhân dân tệ/đêm (khoảng 260.000-740.000 đồng). Một nhân viên khách sạn khuyên khách có mục đích ngắm tuyết nên lùi chuyến đi sang tháng 12.

Tình trạng thiếu tuyết tại Tuyết Hương diễn ra trong bối cảnh mùa du lịch băng tuyết đã bắt đầu sôi động ở nhiều địa phương Trung Quốc. Từ đầu tháng 11, các đợt tuyết đầu mùa xuất hiện tại nhiều khu vực phía bắc, trong đó có Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang, Cát Lâm và Nội Mông, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm các hoạt động mùa đông.

Tuyết phủ trắng khu du lịch đợt lạnh ngày 6-7/11. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Qunar được truyền thông Trung Quốc công bố đầu tháng 11, lượt tìm kiếm các từ khóa liên quan đến trượt tuyết và du lịch băng tuyết tăng 120% so với tháng trước, trong khi lượng đặt phòng khách sạn gần các khu trượt tuyết tăng hơn 50%. Cáp Nhĩ Tân, Trường Bạch Sơn và Altay nằm trong số những điểm đến được quan tâm.

Tuyết Hương, còn được biết đến với tên gọi "Làng Tuyết Trung Quốc", nằm tại khu vực lâm trường Song Phong, thuộc thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang. Nơi đây nổi tiếng nhờ mùa tuyết kéo dài, chất tuyết có độ kết dính cao, tạo thành những lớp phủ dày trên mái nhà, hàng rào và cây cối.

Khách Việt check-in tại làng Tuyết Hương, Hắc Long Giang, Trung Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Nguyễn Thùy Tran.

Theo thông tin từ cơ quan lâm nghiệp Trung Quốc, mùa tuyết tại khu vực này có thể kéo dài khoảng 7 tháng. Những ngôi nhà gỗ phủ tuyết như nấm khổng lồ, kết hợp ánh đèn lồng đỏ vào ban đêm, đã trở thành hình ảnh đặc trưng thu hút du khách đến Xuexiang mỗi mùa đông.

Du lịch băng tuyết cũng là ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Khu du lịch hiện có hơn 200 cơ sở kinh doanh, đón trên 800.000 lượt khách mỗi mùa đông, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.