Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến: Tinh thần đại đoàn kết sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa

Cùng dự Ngày hội, có đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Trợ lý Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Bùi Việt Cường, Chánh Văn phòng VKSND tối cao; đồng chí Hồ Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị; đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng VKSND TP Huế.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đại biểu tham dự Ngày hội.

Về phía tỉnh Quảng Trị, có đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường Trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Thị Thu, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam cùng lãnh đạo cấp ủy, các Sở, ban ngành cấp tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Hiếu Giang, Thôn An Tuyền và đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Tại Ngày hội, đại biểu và nhân dân đã xem phóng sự ngắn ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày Văn hoá Việt Nam và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027 của Khu dân cư An Tuyền.

Trong những năm qua, Khu dân cư An Tuyền đã không ngừng phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, tự quản của cộng đồng. Khu dân cư An Tuyền cùng với các Khu dân cư trên địa bàn xã Hiếu Giang đã có những bước chuyển mình to lớn, cùng hòa chung với những bước phát triển của tỉnh nhà.

Khẳng định tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và quyết tâm của cán bộ, nhân dân An Tuyền

Phát biểu tại Ngày hội, ông Lê Xuân Lộc, Trưởng thôn An Tuyền cho biết, trước sáp nhập, bốn thôn An Mỹ, An Thái, Tân Lập và Bình Mỹ đều có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động và tích cực tham gia các phong trào của địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của các Chi bộ, sự điều hành của ban thôn, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và sự đồng lòng của nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả đáng tự hào.

Một tiết mục văn nghệ trong Ngày hội.

Từ ngày 01/7/2026, bốn thôn sáp nhập thành thôn An Tuyền với 582 hộ, 2.191 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 2.563 ha. Việc sáp nhập mở ra cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn trong quản lý, điều hành và tổ chức các phong trào.

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, ban hành nghị quyết, xác định phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao đời sống nhân dân là những nhiệm vụ trọng tâm; Ban thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Với sự đồng thuận của nhân dân, các hoạt động của thôn đã từng bước đi vào ổn định.

Về chỉnh trang nông thôn và bảo vệ môi trường, bà con tích cực phát quang cây cối, cắt tỉa hàng rào, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, chăm sóc đường hoa và duy trì các tuyến đường tự quản.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và Đoàn công tác tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của bà con nhân dân xã Hiếu Giang.

Nhân dân đã tự nguyện đóng góp 120 triệu đồng để trồng cây xanh, xây dựng, sửa chữa pano, hệ thống điện chiếu sáng, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa và chỉnh trang các tuyến đường mẫu. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sự đồng lòng của bà con trong xây dựng quê hương.

Về văn hóa – xã hội, các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khuyến học, khuyến tài, giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục được quan tâm. Năm 2026, toàn thôn có 576/582 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt gần 99%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; khen thưởng 156 học sinh với tổng kinh phí 22 triệu đồng.

Về phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế của thôn ngày càng đa dạng; nông lâm nghiệp kết hợp với kinh doanh, dịch vụ, bổ trợ cho nhau cùng phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2026 đạt khoảng 68 triệu đồng. Kinh tế An Tuyền đang từng bước chuyển biến theo hướng không chỉ dựa vào nông nghiệp mà còn mở rộng thương mại, dịch vụ và ngành nghề, tạo nền tảng để nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Những kết quả trên tuy mới là bước đầu sau sáp nhập, nhưng đã khẳng định tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và quyết tâm của cán bộ, nhân dân trong xây dựng một An Tuyền thống nhất, văn minh, phát triển, là nền tảng để thôn bước vào năm 2027 với những mục tiêu cao hơn.

Trưởng thôn An Tuyền cam kết, bước vào năm 2027, lấy phát triển kinh tế làm nền tảng, lấy đại đoàn kết làm sức mạnh, lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Mỗi người dân góp một việc làm tốt, mỗi gia đình góp một phần công sức, tất cả vì một An Tuyền đoàn kết, giàu đẹp, phát triển bền vững, trở thành vùng quê đáng sống.

Tinh thần đại đoàn kết sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao bày tỏ niềm vui và xúc động khi được cùng Đoàn công tác về thăm và chung vui với bà con thôn An Tuyền, xa Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị trong không khí vui tươi, đầm ấm của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Ngày hội.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Huy Tiến gửi đến các đồng chí đại biểu, các cụ cao tuổi, các gia đình chính sách và toàn thể bà con lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và đoàn kết.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, từ ngàn đời nay, đoàn kết đã trở thành truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Trải qua bao cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, chính sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng đã giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn gian khó. Tư tưởng đoàn kết là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng của Đảng ta. Bác Hồ kính yêu từng căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Niềm vui của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao với bà con nhân dân xã Hiếu Giang.

Trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn là mái nhà chung tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân. Ngày hội hôm nay chính là dịp để chúng ta gặp gỡ, thăm hỏi, cùng nhìn lại những việc đã làm được, chia sẻ những điều còn trăn trở và cùng nhau vun đắp cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

"Tôi đặc biệt vui mừng khi Ngày hội Đại đoàn kết năm nay được gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Bởi đoàn kết và văn hóa luôn gắn bó mật thiết với nhau. Văn hóa làm nên cốt cách, tâm hồn và bản sắc của mỗi cộng đồng; đoàn kết giúp những giá trị tốt đẹp ấy được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác" - Đồng chí Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh.

Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng vui mừng ghi nhận những kết quả bước đầu mà tỉnh Quảng Trị (mới) đạt được sau khi hợp nhất Quảng Bình - Quảng Trị. 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng GRDP đạt 8,42%. Sản xuất công, nông nghiệp; thương mại, du lịch có bước phát triển; giáo dục, y tế, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

Trong quá trình đổi mới và phát triển cần tiếp tục gìn giữ tình người, tình quê, nghĩa đồng bào ngày càng gắn bó; làm sao để những giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của hai vùng đất được kết nối, bồi đắp và tỏa sáng.

Quảng Trị mới không chỉ rộng hơn về địa giới, mà phải giàu hơn về nghĩa tình, mạnh hơn về đoàn kết và sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa. Dù ở miền núi hay đồng bằng, ven biển hay vùng đất lịch sử, mỗi người dân đều là một thành viên trong mái nhà chung Quảng Trị. Chúng ta cùng tự hào về truyền thống quê hương, cùng chung sức xây dựng một tỉnh Quảng Trị phát triển, văn minh, giàu đẹp nhưng vẫn giữ được hồn cốt của quê hương mình.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao trao quà tặng thôn An Tuyền.

Về với thôn An Tuyền trong Ngày hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị thiêng liêng ấy. Khi An Tuyền là vùng đất có truyền thống cách mạng vẻ vang, nơi ghi dấu sự ra đời của Chi bộ Cam Tuyền từ tháng 4 năm 1930; nơi Miếu An Mỹ, Chùa An Thái từng là những cơ sở bí mật che chở, bảo vệ đồng chí Lê Duẩn và các chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng gian khó; cũng là nơi khởi nguồn cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945 trên địa bàn.

"Đây không chỉ là những địa danh lịch sử, mà còn là những địa chỉ đỏ thiêng liêng, lưu giữ ký ức, công lao và sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Mỗi tấc đất, mỗi mái đình, ngôi chùa, mỗi câu chuyện của người đi trước đều nhắc nhở chúng ta về lòng yêu nước, tinh thần kiên trung và trách nhiệm với quê hương, đất nước" - Đồng chí Nguyễn Huy Tiến xúc động nói và mong bà con An Tuyền sẽ luôn trân trọng, gìn giữ những di sản ấy như gìn giữ chính gia tài quý báu mà cha ông để lại. Đồng thời, hãy kể cho con cháu nghe về lịch sử quê hương, đưa các cháu đến với những di tích cách mạng, dạy các cháu biết yêu quê hương, kính trọng người có công, biết sống nhân ái, thủy chung và có trách nhiệm với cộng đồng.

"Giữ gìn văn hóa không phải là điều gì xa xôi. Đó chính là giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, nếp nhà; là kính trên, nhường dưới, thờ kính tổ tiên; là tình nghĩa xóm giềng, sự hiếu học, lòng nhân ái; là những câu hò, điệu hát, những lễ hội và nét đẹp trong đời sống của người dân quê mình. Đó chính là hồn cốt của quê hương mà dù đi đâu, làm gì, mỗi người cũng không được quên" - Đồng chí Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng VKSND tối cao và Đoàn công tác trao quà tặng gia đình khó khăn ở xã Hiếu Giang.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến bày tỏ vui mừng trước sự đồng lòng, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư mới của bà con nhân dân thôn An Tuyên sau sáp nhập.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến ghi nhận, biểu dương những kết quả bà con thôn An Tuyền đã đạt được và mong bà con hãy tiếp tục phát huy tinh thần ấy. Hãy coi An Tuyền là ngôi nhà chung, mỗi gia đình là một mái ấm, mỗi người dân là một thành viên có trách nhiệm. Người khá giả giúp người khó khăn; người có kinh nghiệm dìu dắt người trẻ; người đi trước truyền lại những điều hay, lẽ phải cho thế hệ sau. Cứ như thế, tình làng nghĩa xóm sẽ ngày càng bền chặt.

Về định hướng năm 2027, là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Để quê hương ngày càng phát triển, đồng chí Nguyễn Huy Tiến mong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và bà con thôn An Tuyền quan tâm thực hiện tốt một số việc thiết thực sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục gìn giữ và phát huy tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Không để ai bị bỏ lại phía sau; quan tâm gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mỗi gia đình hòa thuận, mỗi xóm làng nghĩa tình. Cán bộ phải gần dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin.

Thứ hai, cùng nhau xây dựng quê hương sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh. Tiếp tục chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, phát triển kinh tế gia đình, khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và đời sống. Những việc dù nhỏ, nếu mỗi người cùng làm thì sẽ tạo nên thay đổi lớn.

Thứ ba, gìn giữ hồn cốt văn hóa và truyền thống cách mạng của quê hương. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo Miếu An Mỹ, Chùa An Thái và các di tích lịch sử; giữ gìn phong tục, tập quán tốt đẹp, nếp sống văn minh, tình nghĩa gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, phải chăm lo giáo dục thế hệ trẻ để các cháu hiểu lịch sử, yêu văn hóa và tự hào về quê hương Quảng Trị.

Thứ tư, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Mọi công việc liên quan đến quyền lợi và cuộc sống của bà con phải được công khai, minh bạch, để người dân được biết, được bàn, được tham gia, được giám sát và được thụ hưởng. Mặt trận và các đoàn thể phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Thứ năm, chăm lo cho thế hệ tương lai. Mong các bậc ông bà, cha mẹ tiếp tục quan tâm nuôi dạy con cháu; các cháu thanh thiếu niên chăm ngoan, học giỏi, sống có trách nhiệm, biết yêu thương gia đình, trân trọng quê hương và nuôi dưỡng ước mơ đóng góp cho đất nước.

"Với trách nhiệm của người đứng đầu ngành Kiểm sát nhân dân, tôi cũng đề nghị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Trị tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; kiên quyết chống oan, sai, không bỏ lọt tội phạm; bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, nhất là những người yếu thế; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ lợi ích công theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội. Mỗi cán bộ Kiểm sát phải công tâm, bản lĩnh, tận tụy, gần dân, lắng nghe và có trách nhiệm với những kiến nghị chính đáng của người dân" - Đồng chí Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh và mong bà con tiếp tục quan tâm, góp ý và giám sát để các cơ quan nhà nước nói chung, ngành Kiểm sát nói riêng ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến cũng mong muốn rằng, từ mảnh đất An Tuyền giàu truyền thống cách mạng và nghĩa tình này, tinh thần đại đoàn kết sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa; để mỗi người dân đều thấy tự hào, gắn bó và có trách nhiệm với quê hương; để An Tuyền không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà thực sự là một mái nhà chung ấm áp trong lòng mỗi người.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, thôn An Tuyền, xã Hiếu Giang nói riêng và tỉnh Quảng Trị mới nói chung sẽ ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh; đời sống bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Cũng tại Ngày hội, với tinh thần tương thân tương ái, "không để ai bị bỏ lại phía sau", lãnh đạo các cấp đã tặng các suất quà ý nghĩa, thiết thực dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hiếu Giang.

Một số hình ảnh trao tặng quà tại Ngày hội: