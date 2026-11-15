TP Hồ Chí Minh: Trưng bày 300 hiện vật, hình ảnh khảo cổ ven biển và hải đảo

Những di chỉ khảo cổ tại đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 15/11, Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu (Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức khai mạc Không gian trưng bày chuyên đề “Khảo cổ học ven biển, hải đảo Thành phố Hồ Chí Minh-Những phát hiện mới giai đoạn 2020-2025."

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết những phát hiện khảo cổ học mới giai đoạn 2020-2025 không chỉ cho thấy chiều sâu lịch sử-văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung mà còn gợi mở trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Thời gian tới, ngành văn hóa thành phố tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, số hóa tư liệu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích tiêu biểu như Di tích khảo cổ Vòng Thành Đá Trắng; đồng thời kết nối di sản khảo cổ vào các sản phẩm du lịch đặc trưng, đưa di sản hòa vào đời sống cộng đồng và lan tỏa đến thế hệ trẻ.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Khánh Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, sự kiện là thành quả quan trọng sau 5 năm phối hợp nghiên cứu giữa Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Bảo tàng-Thư viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Các kết quả nghiên cứu được đưa ra phục vụ trực tiếp cho cộng đồng; đồng thời khẳng định các đơn vị sẽ tiếp tục duy trì công tác nghiên cứu, khai quật và số hóa di sản.

Không gian trưng bày chuyên đề giới thiệu đến công chúng và giới nghiên cứu 150 hiện vật cùng 150 tư liệu hình ảnh được thu thập qua các đợt điều tra, thám sát và khai quật trong 5 năm qua.

Các hiện vật được phát hiện tại các di tích tiêu biểu như Cù Bị, Quảng Thành, Gò Nần, Kim Long, Gò Đất Nại, Giồng Lớn, Côn Đảo và Vòng Thành Đá Trắng. Qua đó, các nhà nghiên cứu đã giải mã nhiều dấu tích cư trú, công xưởng chế tác, táng tục độc đáo cùng chứng tích thành cổ, thương cảng cổ.

Hệ thống hiện vật trưng bày khá đa dạng, gồm công cụ đá, mộ chum, rìu đồng, khuyên tai ba mấu, vòng tay thủy tinh, hạt chuỗi... Những phát hiện mới tiếp tục minh chứng cho tiến trình cư trú liên tục từ thời Tiền sử đến Cận đại.

Các hiện vật phản ánh truyền thống bám biển, kỹ nghệ chế tác tinh xảo và vị thế mắt xích trọng yếu của khu vực trên mạng lưới giao thương hàng hải quốc tế hàng nghìn năm trước; đồng thời là nguồn sử liệu vật chất khẳng định chủ quyền sinh kế và sự hiện diện lâu đời của các thế hệ cư dân trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Trần Công Sơn, Giám đốc Bảo tàng-Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết không gian trưng bày mở cửa phục vụ công chúng trong thời gian một tháng, từ ngày 15/11 đến ngày 15/12, miễn phí vé tham quan trong hai ngày 23 và 24/11/2026.

Đơn vị cũng ứng dụng số hóa hồ sơ di tích, xây dựng chuyên đề truyền thông để người dân tiếp cận thông tin trực tiếp cũng như trực tuyến./.