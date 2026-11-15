Bữa cơm sẻ chia cùng bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Giáo xứ Đồng Tiến

Nhân dịp Giáo hội Công giáo cử hành Ngày Thế giới Người nghèo, khoảng 150 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, không phân biệt tôn giáo cùng gặp gỡ và dùng bữa trong không khí thân mật tại Giáo xứ Đồng Tiến (TPHCM).

Chia sẻ tại buổi gặp, linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, chánh xứ Giáo xứ Đồng Tiến trân trọng bày tỏ sự tri ân sâu sắc. Theo linh mục, sự hiện diện của bà con đã mang lại niềm vui và phước lành cho cộng đoàn, giúp mọi người có cơ hội ngồi lại đồng bàn, sẻ chia không chỉ qua những phần ăn mà còn bằng sự lắng nghe, đồng cảm, trân trọng lẫn nhau.

Linh mục cũng chia sẻ câu chuyện đầy xúc động từ chuyến công tác vừa qua, khi thấy những người di dân nghèo và lao động trên biển luôn tìm thấy sự an ủi, chở che khi bước chân vào nhà thờ. Từ đó, linh mục bày tỏ kỳ vọng Giáo xứ Đồng Tiến sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình, hành động thiết thực hơn nữa, để nơi đây luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, nơi mọi người yếu thế luôn cảm thấy an tâm và được đón nhận mà không có bất kỳ rào cản hay mặc cảm nào.

Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã chuẩn bị chu đáo các phần ăn cho tất cả mọi người.

Anh Vũ Đình Trung cho biết gia đình có cửa hàng bán bánh canh, anh rất vui được tham gia tình nguyện nấu ăn cho người nghèo. Các nguyên vật liệu được anh cùng mọi người chuẩn bị và chế biến từ đêm hôm trước.

Bên cạnh bữa ăn ấm áp tình người, nhiều phần quà thiết thực cũng được trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ tổ chức các hoạt động nhân Ngày Thế giới Người nghèo, Giáo xứ Đồng Tiến còn duy trì nhiều chương trình hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, bếp bánh mì 0 đồng đã hoạt động liên tục suốt 2 năm qua. Chị Kim Hoàng cho biết mỗi tuần nhóm tổ chức phát bánh mì 3 ngày, mỗi ngày chuẩn bị khoảng 200 phần. Với các tình nguyện viên, niềm vui giản dị là nhìn thấy bà con có thêm một bữa ăn ấm lòng.

Cũng theo linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, những chương trình chăm sóc hoặc giúp đỡ những người khó khăn là hoạt động căn bản và thường xuyên của Giáo hội Công giáo. Mỗi giáo xứ hoặc mỗi tín hữu đều có bổn phận thực thi bác ái để chia sẻ với mọi người. Ví dụ trong tuần này, cộng đồng Công giáo người nước ngoài nói tiếng Anh sẽ lưu tâm đến những người làm việc chung có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi hoặc giúp đỡ; không chỉ là khó khăn về vật chất mà còn là những gia cảnh như cha mẹ đơn thân, đau bệnh, gia đình tan vỡ...

Ngày Thế giới Người nghèo được Đức Thánh Cha Phanxicô lập ra vào năm 2017, và ấn định cử hành hằng năm vào Chúa nhật thứ 33 mùa Thường niên. Qua ngày này, tất cả cộng đoàn giáo dân được mời gọi đưa tay ra với người nghèo, người yếu thế. Năm nay, ngày thế giới người nghèo được cử hành vào ngày 15/11/2026 với chủ đề “Chúa là nơi ẩn náu của người nghèo”.

Nguyễn Huế