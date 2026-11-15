Ấn tượng Ngày hội Đại đoàn kết tại Nhật Bản

Tiết mục Văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Fukuoka.

Chương trình được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, với sự phối hợp của Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu cùng các hội đoàn, doanh nghiệp và tình nguyện viên.

Với thông điệp “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa văn hóa - Hướng về tương lai”, Ngày hội có nhiều hoạt động như diễu hành cộng đồng, xây dựng mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026”, giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và thể thao.

Đại đoàn kết - sức mạnh kết nối người Việt xa quê

Ông Nguyễn Duy Anh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PV

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ngày hội mang ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương đánh giá cao sự trưởng thành, năng động và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka và khu vực Kyushu - Okinawa; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của bà con đối với xã hội sở tại và quan hệ hữu nghị hai nước.

"Mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026” là không gian giới thiệu sinh động văn hóa, ẩm thực, trang phục truyền thống và tiếng Việt, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, đồng thời giúp thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài hiểu hơn về nguồn cội dân tộc" - Bà Mai Phương nhấn mạnh.

Các khối diễu hành rạng ngời trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Fukuoka.

Nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”, bà Trịnh Thị Mai Phương khẳng định tinh thần đoàn kết là nền tảng để cộng đồng người Việt xa quê gắn bó, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, hội nhập tích cực và luôn hướng về Tổ quốc.

Chia sẻ tại chương trình, Sư cô Thích Tâm Trí, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản cho rằng, đại đoàn kết bắt đầu từ những hành động thiết thực như yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ nhau trong cuộc sống nơi đất khách. Mỗi người có trách nhiệm với cộng đồng cũng là góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

“Làng Việt Nam” - điểm nhấn quảng bá văn hóa dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân đã xác lập thành công kỷ lục Làng Việt Nam tại Fukuoka.

Điểm nhấn nổi bật của Ngày hội là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026” với 10 không gian văn hóa do các hội đoàn, nhóm đồng hương, doanh nghiệp, gia đình và tình nguyện viên chung tay xây dựng. Các không gian giới thiệu những nét đặc trưng của nhiều vùng miền, từ Đất Tổ Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, Huế - Đà Nẵng đến Tây Nguyên, Nam Bộ, văn hóa 54 dân tộc Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Kyushu. Đặc biệt, không gian biển đảo quê hương giới thiệu về Hoàng Sa, Trường Sa, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương và nhận thức về chủ quyền quốc gia.

Thông qua hình ảnh di sản, trang phục truyền thống, sản vật địa phương, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm, mô hình tái hiện một Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Sáng kiến “Hộ chiếu Làng Việt Nam” cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Với những con dấu biểu trưng cho từng vùng miền, hoạt động giúp người tham dự khám phá, lưu giữ dấu ấn văn hóa, đặc biệt tạo cơ hội để trẻ em Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản tìm hiểu về nguồn cội.

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) đã công bố và trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka” với nội dung là chương trình cộng đồng tổ chức đồng thời nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm các giá trị văn hóa, di sản đặc trưng của Việt Nam nhất tại Nhật Bản.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh - Tổng Thư ký Liên minh Kỷ lục Thế giới, Phó Chủ tịch Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận cho đại diện Ban Tổ chức. Kỷ lục không chỉ ghi nhận quy mô tổ chức mà còn thể hiện khả năng tập hợp nguồn lực và sức sáng tạo của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mở ra triển vọng nhân rộng mô hình tại các địa bàn có đông kiều bào sinh sống.

Bên cạnh hoạt động văn hóa, Đại hội Thể dục Thể thao và Giải bóng đá Cúp Đại Đoàn Kết Kyushu 2026 tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng. Đáng chú ý, giải bóng đá mở rộng sự tham gia của các đội bóng thuộc cộng đồng quốc tế tại Nhật Bản, góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.

Ngày hội tại Fukuoka tiếp tục khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, đồng thời là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Thông qua việc gìn giữ tiếng Việt, bảo tồn bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng, mỗi người Việt xa quê đang góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, giàu bản sắc và hội nhập tới bạn bè quốc tế.