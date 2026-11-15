Đắk Lắk: Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ Ngày hội ở Buôn Đung 1 và Buôn Đung 2

Tiết mục văn nghệ trong ngày hội Đại đoàn kết ở Buôn Đung 1 và Buôn Đung 2. Ảnh: Thanh Nga.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân hai buôn đã cùng hội tụ tại ngày hội. Dự chương trình có ông Nguyễn Trần Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an phường Buôn Ma Thuột; bà H Mal Êban, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và các gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Mở đầu chương trình, bà H Ling MLô, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Buôn Đung 2 ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật ý nghĩa của việc xây dựng cộng đồng không chỉ phát triển về kinh tế mà còn giàu bản sắc, nhân văn và nghĩa tình.

Báo cáo tại ngày hội, bà H’Lum HWing, Trưởng buôn Đung 1 cho biết, hai buôn hiện có 1.591 hộ với 4.338 nhân khẩu, gồm các dân tộc Kinh, Ê Đê cùng sinh sống. Năm 2026, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng.

Các đại biểu thưởng thức rượu cần tại ngày hội đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thanh Nga

Điểm sáng nổi bật là tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và giảm nghèo bền vững. Người dân chủ động phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tích cực đóng góp công sức, kinh phí chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, bê tông hóa các tuyến hẻm, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng. Đến nay, hai buôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ cận nghèo và 1 nhà tạm, chiếm 0,06%; không còn nhà dột nát.

Trong xây dựng đời sống văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tại Buôn Đung 1 đạt 99%, Buôn Đung 2 đạt 93%. Các quy ước khu dân cư, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện ngày càng nền nếp; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện tiếp tục được quan tâm với hơn 14,1 triệu đồng đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” và hơn 10,1 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tương thân tương ái còn được thể hiện qua những việc làm thiết thực. Các buôn thường xuyên thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn; động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp được duy trì. Đáng chú ý, 90% hộ gia đình tham gia thu gom rác thải đúng quy định; các tổ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy tiếp tục phát huy hiệu quả.

Trong tiến trình chuyển đổi số, hai buôn đã có khoảng 70% hộ dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, 30% sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tổ Công nghệ số cộng đồng từng bước hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, góp phần đưa phương thức quản lý, giải quyết thủ tục hành chính đến gần hơn với đời sống dân cư.

Ông Nguyễn Trần Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an phường Buôn Ma Thuột phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Trần Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân hai buôn. Theo ông, những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho sức mạnh của sự đồng thuận, tinh thần tương thân tương ái và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, ông Nguyễn Trần Tuấn cho rằng, văn hóa không phải điều gì xa vời mà hiện diện trong chính cách ứng xử của mỗi người, tình cảm láng giềng, sự sẻ chia trong cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm gìn giữ môi trường sống. Vì vậy, xây dựng đời sống văn hóa phải bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi cá nhân và được vun đắp bằng những hành động cụ thể hằng ngày.

Đại diện lãnh đạo phường đề nghị hai buôn tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy tinh thần bình đẳng, tôn trọng giữa các dân tộc, tôn giáo; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ khó khăn; phấn đấu xóa hộ cận nghèo còn lại, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, hạnh phúc. Đồng thời, chú trọng phòng, chống tệ nạn xã hội, phấn đấu xây dựng buôn không ma túy; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, ông Nguyễn Trần Tuấn nhấn mạnh yêu cầu gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, nhất là tiếng nói, trang phục, ẩm thực, lễ hội và không gian văn hóa cồng chiêng. Vai trò của già làng, trưởng buôn, người có uy tín và nghệ nhân cần tiếp tục được phát huy để những giá trị văn hóa quý báu không chỉ được bảo tồn mà còn được trao truyền cho thế hệ trẻ.

“Một khu dân cư phát triển không chỉ được đánh giá bằng những con đường đẹp, những ngôi nhà khang trang, mà quan trọng hơn là tình cảm, sự gắn bó, đoàn kết, trách nhiệm và đồng thuận giữa người dân; là những giá trị văn hóa tốt đẹp được giữ gìn và phát huy qua các thế hệ”, ông Nguyễn Trần Tuấn nhấn mạnh.

Ban Tổ chức trao quà hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Nga.

Tại ngày hội, 6 hộ gia đình tiêu biểu của hai buôn được biểu dương, khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, cuộc vận động năm 2026. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, Ban Tổ chức cũng trao 50 suất quà, mỗi suất 20kg gạo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng sự sẻ chia, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận cùng các chi hội, đoàn thể đã ký giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm chung sức xây dựng địa bàn ngày càng phát triển. Ảnh: Thanh Nga.

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận hai buôn phát động phong trào thi đua năm 2027, tập trung xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, chăm lo người nghèo và thực hiện chuyển đổi số. Đại diện Ban Công tác Mặt trận cùng các chi hội, đoàn thể đã ký giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm chung sức xây dựng địa bàn ngày càng phát triển.

Không khí ngày hội Đại đoàn kết tại Buôn Đung 1 và Buôn Đung 2. Clip: Thanh Nga.

Khi phần lễ khép lại, không khí ngày hội tiếp tục được nối dài trong tiếng cồng chiêng, những điệu múa xoang, ché rượu cần và bữa cơm đại đoàn kết ấm tình cộng đồng. Trong không gian giao lưu đậm sắc màu văn hóa Tây Nguyên, khoảng cách giữa các dân tộc, các thế hệ như được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự gắn bó, sẻ chia và niềm vui chung.

Cán bộ và Nhân dân Buôn Đung 1 và Buôn Đung 2 bên bữa cơm đại đoàn kết. Ảnh: Thanh Nga.

Từ những con đường được người dân chung tay chỉnh trang, những mái nhà không còn dột nát đến những phần quà nghĩa tình trao tận tay hộ khó khăn, sức mạnh đại đoàn kết ở Buôn Đung 1 và Buôn Đung 2 đang được bồi đắp bằng những việc làm bình dị mà thiết thực. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng khu dân cư văn minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được bản sắc văn hóa, nơi mỗi người dân thực sự là chủ thể, là trung tâm và là người thụ hưởng thành quả của sự phát triển.