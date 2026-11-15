Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quy Mông

Cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên thôn Kiên Thành, Đồng Cát, Kiên Lao, xã Quy Mông có đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quy Mông và Nhân dân ba thôn Kiên Thành, Đồng Cát, Kiên Lao tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 64 triệu đồng/người/năm; ba thôn hiện còn 3 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo.

Đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của ba thôn: Kiên Thành, Đồng Cát và Kiên Lao, xã Quy Mông.

Phát huy tinh thần đoàn kết, Nhân dân các thôn giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, ba thôn đã xây dựng 3 mô hình “Ban Công tác Mặt trận gương mẫu, đoàn kết xây dựng thôn không ma túy”; riêng thôn Kiên Thành xây dựng thêm mô hình không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống. Năm 2026, trên 95% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa.

Đông đảo Nhân dân ba thôn Kiên Thành, Đồng Cát và Kiên Lao tham dự ngày hội.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xã Quy Mông tích cực vận động Nhân dân chỉnh trang khu dân cư, bảo vệ môi trường, hiến đất làm đường giao thông, đóng góp ngày công xây dựng các tuyến đường hoa; huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, ba thôn Kiên Thành, Đồng Cát, Kiên Lao, Nhân dân đã đóng góp ngày công, kinh phí bê tông hóa, mở rộng đường giao thông với tổng chiều dài 600 m, kéo dài hệ thống điện chiếu sáng thêm 700 m trị giá hàng trăm triệu đồng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng. Nhân dân tích cực giữ gìn tiếng nói, trang phục, phong tục truyền thống của các dân tộc và duy trì Lễ hội cầu mùa; đồng thời vận động xóa bỏ tập quán lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp tục được quan tâm.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Quy Mông, trong đó có ba thôn Kiên Thành, Đồng Cát và Kiên Lao. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong từng bước ổn định tổ chức, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quy Mông cùng cán bộ và Nhân dân ba thôn tiếp tục củng cố tình đoàn kết, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, như: Dự án đường sắt Hà Nội - Hải Phòng - Lào Cai, Khu công nghiệp Y Can và Cụm công nghiệp Y Can. Đồng thời, kịp thời nắm bắt, phản ánh và phối hợp giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho ba thôn Kiên Thành, Đồng Cát, Kiên Lao.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các gia đình tiêu biểu của địa phương.

Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế từ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, nhất là đối với những cây trồng chủ lực như: Quế, tre măng Bát Độ…, Bên cạnh đó, xã cần hỗ trợ các hộ dân liên kết với hợp tác xã, ứng dụng kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển chế biến và bảo đảm đầu ra ổn định.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quy Mông tặng quà cho ba thôn Kiên Thành, Đồng Cát, Kiên Lao.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Quy Mông tặng quà các cá nhân xuất sắc của ba thôn Kiên Thành, Đồng Cát và Kiên Lao.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn bằng những nghĩa cử thiết thực; tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự tại thôn; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần xây dựng Quy Mông không ma túy, an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia các hoạt động tại ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho 3 thôn Kiên Thành, Đồng Cát, Kiên Lao và các gia đình tiêu biểu của địa phương. Đồng thời, tham gia các hoạt động trong phần hội.

Trước đó, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại thôn Kiên Lao, nơi hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính (ảnh trên); đồng thời thăm, tặng quà Trường Mầm non Quy Mông nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.