Lập lại trật tự chợ tại đô thị

Theo đó, lực lượng chức năng phường An Xuyên tiến hành ra quân kiểm tra, nhắc nhở đối với những hộ buôn bán, kinh doanh trên tuyến đường Phạm Văn Ký, nhất là vào giờ họp chợ buổi sáng. Những trường hợp tiểu thương mua bán lấn chiếm lòng, lề đường được lực lượng làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời, yêu cầu sắp xếp hàng hoá gọn gàng, tháo dỡ, di dời các bảng hiệu, dù che gây cản trở lối đi, trả lại sự thông thoáng cho lòng, lề đường.

Phần lớn các tiểu thương đều rất đồng tình, ủng hộ việc ra quân lập lại trật tự của ngành chức năng địa phương. Tuy nhiên, để việc lập lại trật tự đạt hiệu quả, một số tiểu thương cho rằng cần có sự công bằng, đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Thực tế cho thấy, tình trạng mất TTATGT tại khu vực này chủ yếu do người trước bày bán lấn ra đường, người sau cũng làm theo để giữ lợi thế mua bán. Khi lực lượng chức năng ra quân lập lại TTATGT khu vực chợ, phần lớn các tiểu thương đều rất đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, để việc lập lại trật tự đạt hiệu quả lâu dài, một số tiểu thương cho rằng cần có sự công bằng, đồng bộ trong quá trình thực hiện.

Bà Trà Thị Ngon chia sẻ: “Trước đây, người ta đưa hàng ra lòng, lề đường thì tôi buộc lòng phải đưa ra theo mới bán được. Nay được sắp xếp lại đồng loạt, ai cũng thuận tiện mua bán nên bà con tiểu thương rất đồng tình. Ðường sá thông thoáng, người dân chạy xe đi lại mua sắm cũng thuận tiện, dễ dàng hơn”.

Bên cạnh việc bày bán hàng hoá lấn chiếm lòng, lề đường, việc người mua có thói quen dừng dưới lòng đường để mua hàng hoá cũng gây ra tình trạng mất TTATGT.

Bà Lương Nguyệt Minh bày tỏ: “Mỗi lần lực lượng chức năng nhắc nhở hay tới giờ quy định là tôi tự động dọn hàng vô phía trong lòng, lề đường. Do bày bán ở phía trong thì ít người mua vì người dân đi chợ có thói quen ngồi trên xe mua hàng. Chỉ mong quy định áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người, không ai lấn ra thì tôi tuyệt đối không làm theo”.

Việc lập lại trật tự không chỉ dừng ở những đợt ra quân mà cần duy trì liên tục. Cùng với kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm, chính quyền địa phương cần bố trí, sắp xếp lại các điểm kinh doanh hợp lý, vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa đảm bảo trật tự và mỹ quan đô thị.

Khu vực chợ đường Phạm Văn Ký, phường An Xuyên đã thông thoáng trở lại sau đợt ra quân, tuy nhiên để duy trì hiệu quả lâu dài, ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, cần ý thức tự giác chấp hành luật của người dân.

Ông Lê Thanh Danh, Phó Chủ tịch UBND phường An Xuyên, cho biết: “Thời gian tới, phường sẽ rà soát lại các hộ tiểu thương buôn bán trên khu vực này để nắm bắt nguyện vọng. Từ đó sắp xếp, di dời vào khu vực chợ mới tại nhà lồng chợ của UBND phường An Xuyên nhằm đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị và tránh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Trước mắt, Công an phường cùng Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục kiểm tra, đảm bảo khu vực chợ không diễn ra tình trạng bày bán dưới lòng đường gây ùn tắc và cản trở người tham gia giao thông”.

Câu chuyện lập lại TTATGT tại các khu vực chợ không phải là vấn đề mới, tuy nhiên, để duy trì hiệu quả lâu dài, ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, cần có ý thức tự giác chấp hành luật của người dân, cả người bán và người mua. Ðó là yếu tố quan trọng để khu vực chợ đường Phạm Văn Ký nói riêng và những khu vực chợ trong địa bàn tỉnh nói chung thực sự đi vào nền nếp, góp phần xây dựng mỹ quan đô thị ngày càng văn minh, trật tự và an toàn.