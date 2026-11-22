Ngày 22/11, tại thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Tham dự ngày hội có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Cao Thắng trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình. Cùng với đó mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và nhân dân địa phương tiếp tục vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy dân chủ, tinh thần tương thân tương ái; quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại ngày hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị địa phương chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có di chỉ khảo cổ Thạch Lạc, dân ca Ví, Giặm và truyền thống hiếu học; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới bền vững. Đặc biệt, chính quyền và MTTQ cần tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; lấy sự hài lòng, niềm tin và hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu; 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạch Lạc.

Đoàn cũng trao 20 chiếc xe đạp cùng những phần quà thiết thực cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác trao các phần quà ý nghĩa tại ngày hội.