Giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng chính quy không chỉ bắt đầu từ việc quán triệt các quy định mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác trong từng hành động của mỗi quân nhân.

Nhận thức rõ điều đó, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) luôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), gắn việc trang bị kiến thức pháp luật với những tình huống thực tiễn trong công tác, huấn luyện và sinh hoạt. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa vi phạm, xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật vững chắc trong đơn vị.

Trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tham gia hưởng ứng ngày pháp luật (ảnh Nguyễn Duy)

Không chỉ tập trung phổ biến những quy định mới của pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các hoạt động còn hướng đến những vấn đề thiết thực như bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện, công tác và nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Để công tác PBGDPL thực sự đi vào chiều sâu, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị được quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời gắn tuyên truyền, giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và các phong trào thi đua.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sư đoàn chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp.

Hiệu quả công tác PBGDPL không chỉ được đánh giá qua số lượng hoạt động hay nội dung đã phổ biến, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của mỗi quân nhân.

Tại các cơ quan, đơn vị, nội dung Ngày Pháp luật được truyền tải thông qua hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chính trị, phổ biến chuyên đề và tuyên truyền trực tiếp. Các nội dung tập trung vào những quy định mới của pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; trách nhiệm của quân nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện, công tác và sinh hoạt.

Thượng úy Trần Công Đức Anh, cán bộ Tổ An ninh, Công an xã Thuần Trung tuyên truyền về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn (ảnh Nguyễn Duy)

Bên cạnh đó, bộ đội còn được thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trực tiếp phổ biến những nội dung trọng tâm về Ngày Pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, Thượng tá Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn nhấn mạnh: “Công tác PBGDPL không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản mà quan trọng hơn là phải tạo được sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì; lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ. Qua đó, giúp bộ đội hiểu đúng, nắm chắc và tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không để xảy ra vi phạm do thiếu hiểu biết hoặc chủ quan trong nhận thức, hành động”.

Không chỉ chú trọng tuyên truyền trong nội bộ đơn vị, Sư đoàn còn quan tâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương, đưa những kiến thức pháp luật gắn với thực tiễn đời sống đến cán bộ, chiến sĩ.

Cách làm này giúp nội dung tuyên truyền gần gũi, dễ tiếp nhận hơn, đồng thời trang bị cho bộ đội khả năng nhận diện, phòng ngừa các hành vi vi phạm và kỹ năng bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng trước những nguy cơ mất an toàn xã hội.

Thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, Thượng úy Trần Công Đức Anh, cán bộ Tổ An ninh, Công an xã Thuần Trung cho biết: “Hiện nay, các đối tượng lừa đảo thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng mạng xã hội, các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc sử dụng đường link giả mạo để chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã xác thực cho người lạ; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý”.

Cùng với việc trang bị kiến thức thông qua các buổi tuyên truyền, Sư đoàn còn chú trọng đưa yêu cầu chấp hành pháp luật, kỷ luật vào nền nếp công tác và sinh hoạt hằng ngày. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; tăng cường quản lý quân số, các mối quan hệ xã hội của quân nhân; thường xuyên nắm bắt, giải quyết tư tưởng, kịp thời phòng ngừa những biểu hiện chủ quan, tùy tiện có thể dẫn đến vi phạm.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền ngày pháp luật tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 324; Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tham gia hưởng ứng ngày pháp luật (ảnh Nguyễn Duy)

Đặc biệt, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy, tạo sức lan tỏa trong xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, đoàn kết, thống nhất.

Chia sẻ về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật trong đơn vị, Trung sĩ Lê Xuân Sang, Tiểu đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 18 bày tỏ: “Thông qua các buổi học tập, tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và trách nhiệm của người quân nhân.

Bản thân tôi luôn xác định phải tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của đơn vị; giữ gìn đoàn kết nội bộ, có trách nhiệm trong lời nói và hành động, đồng thời tích cực nhắc nhở đồng đội cùng thực hiện, không để xảy ra vi phạm”.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đến việc tổ chức thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị, công tác PBGDPL đang từng bước đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ và môi trường rèn luyện của người quân nhân.

Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời phát huy vai trò của bộ đội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng địa bàn đóng quân an toàn.

Với mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Sư đoàn 324 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng. Qua đó, đưa việc học tập, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh từ chính nền nếp, kỷ cương hằng ngày.