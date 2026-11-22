Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả hương vị". Ảnh: Hoàng Toàn.

Được tổ chức trong hai ngày 21 đến 22-11, Liên hoan quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố Việt Nam.

Sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh ẩm thực là điểm khởi đầu của những cuộc gặp gỡ, giúp con người xích lại gần nhau và mở ra cơ hội tìm hiểu truyền thống, phong tục, nếp sống của mỗi dân tộc. Qua mỗi món ăn, mỗi câu chuyện được chia sẻ, sự thấu hiểu và tình bạn được hình thành, bồi đắp.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân trong đường lối đối ngoại; mong muốn tạo thêm cơ hội để người dân các nước gặp gỡ, hiểu biết và gắn bó, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan đại diện nước ngoài tăng cường giao lưu với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan gian hàng. Ảnh: Hoàng Toàn.

Đại diện Đoàn Ngoại giao phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhấn mạnh ẩm thực là ngôn ngữ chung, giúp kết nối con người và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa. Đại sứ bày tỏ tin tưởng những cuộc gặp gỡ, trò chuyện và trải nghiệm tại Liên hoan sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa các quốc gia.

Tại Lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Nhân dịp này, Ban Tổ chức phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao phần hỗ trợ cho đại diện các địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Ban Tổ chức trao phần hỗ trợ cho đại diện các địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế. Ảnh: Hoàng Toàn.

Liên hoan Văn hoá Ẩm thực quốc tế 2026 có 3 không gian chính “Tự hào Việt Nam,” “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, giới thiệu nhiều món ăn, sản vật và câu chuyện văn hóa đa dạng của các quốc gia. Cùng với các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật, sự kiện lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập. Theo ghi nhận, trong hai ngày diễn ra, rất đông người dân và du khách đã đến trải nghiệm.

Diễn ra trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, Liên hoan là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Sự kiện cũng lan tỏa tinh thần của Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036 do Việt Nam khởi xướng, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tháng 9-2026.

Các đại biểu tham quan gian hàng. Ảnh: Hoàng Toàn

Trải qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế đã trở thành một hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại thường niên, nơi các cơ quan đại diện nước ngoài và bạn bè Việt Nam cùng gặp gỡ, chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng.

Đặc biệt, tinh thần sẻ chia, nhân ái luôn được vun đắp qua mỗi kỳ Liên hoan, thể hiện tình cảm và sự đồng hành của Đoàn Ngoại giao cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.

Người dân và du khách trải nghiệm Lễ hội Văn hoá Ẩm thực quốc tế 2026. Ảnh: Hoàng Lân.

Năm 2024, số tiền ủng hộ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận là 886 triệu đồng. Năm 2025, Liên hoan vận động được hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó 750 triệu đồng được trao trực tiếp cho các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai ngay tại Lễ khai mạc